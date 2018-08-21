Рассекречен интерьер обновлённого кроссовера Chery Tiggo 5x

Уже в конце 2018 года китайский рынок обзаведётся новым автомобилем, компактным кроссовером Chery Tiggo 5x.

Не смотря на то, что производители пока скрывают всю информацию об оснащении и конечно же внешний вид автомобиля, фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль на тестах. Сразу можно увидеть, что дизайн позаимствован у Тiggо 8. Добавились радиаторная решётка и немного видоизменился бампер, также автомобиль получил обновленные фары. Салон практически остался прежним, единственное что изменилось — это блк управления климатом.

Габариты немного прибавили в размере, к длине добавились 20 миллиметров, а к высоте 255. Транспортное средство в подкапотное пространство получило двигатель на 1,5 литра в 116 «лошадиных сил».