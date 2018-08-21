Ещё
Рассекречен интерьер обновлённого кроссовера Chery Tiggo 5x
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рассекречен интерьер обновлённого кроссовера Chery Tiggo 5x 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Уже в конце 2018 года китайский рынок обзаведётся новым автомобилем, компактным кроссовером Chery Tiggo 5x.
Не смотря на то, что производители пока скрывают всю информацию об оснащении и конечно же внешний вид автомобиля, фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль на тестах. Сразу можно увидеть, что дизайн позаимствован у Тiggо 8. Добавились радиаторная решётка и немного видоизменился бампер, также автомобиль получил обновленные фары. Салон практически остался прежним, единственное что изменилось — это блк управления климатом.
Габариты немного прибавили в размере, к длине добавились 20 миллиметров, а к высоте 255. Транспортное средство в подкапотное пространство получило двигатель на 1,5 литра в 116 «лошадиных сил».
Car.ru: последние новости
Ford Bronco 2020 был замечен шпионами В Mitsubishi анонсировали начало продаж минивэна Xpander в России Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение