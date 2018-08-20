Ещё
Какие европейские иномарки популярны в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен список лучших автомобилей с «механикой» 

Свободная пресса + ещё 16 20 августа 2018
Фото: Авторамблер
Эксперты перечислили самые популярные среди россиян машины с механической коробкой передач. Так, рейтинг возглавила отечественная LADA. За минувшие полгода авто этой марки купили 154 тысячи человек. На втором месте находятся автомобили марки Renault (за полгода куплено 51,6 тысяч таких машин), на третьем — KIA (23,9 тысячи).
Четвертая строчка рейтинга досталась Hyundai (21,4 тысячи) и Volkswagen (15,9 тысячи). Кроме того в десятку лучших попали Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ и Datsun, пишут «Актуальные новости».
Ранее эксперты назвали самые популярные в России европейские автомобили. Список возглавил седан Volkswagen Polo. С января по июнь 20 18 года было реализовано 27 тысяч таких машин. Далее идут кроссовер Renault Duster, лифтбек Skoda Rapid, седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero.
Автоновости: Назван топ-5 автомобилей для путешествий
Свободная пресса: последние новости
Стала известна стоимость обновленной Lada Granta Технологии, с которыми лучше не покупать подержанный автомобиль В России под отзыв попали Volkswagen и Audi
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение