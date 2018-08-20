Какие европейские иномарки популярны в РФ

Эксперты перечислили самые популярные среди россиян машины с механической коробкой передач. Так, рейтинг возглавила отечественная LADA. За минувшие полгода авто этой марки купили 154 тысячи человек. На втором месте находятся автомобили марки Renault (за полгода куплено 51,6 тысяч таких машин), на третьем — KIA (23,9 тысячи).
Четвертая строчка рейтинга досталась Hyundai (21,4 тысячи) и Volkswagen (15,9 тысячи). Кроме того в десятку лучших попали Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ и Datsun, пишут «Актуальные новости».
Ранее эксперты назвали самые популярные в России европейские автомобили. Список возглавил седан Volkswagen Polo. С января по июнь 20 18 года было реализовано 27 тысяч таких машин. Далее идут кроссовер Renault Duster, лифтбек Skoda Rapid, седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero.
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