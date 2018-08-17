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В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
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В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу 

Motor.ru + ещё 7 17 августа 2018
Фото: Motor.ru
Компания BMW запатентовала особую систему, которая позволит разливать в салоне автомобиля напитки, не проливая их. Технология, используемая немецким производителем, аналогична той, что применяется в устройстве Bottoms Up: жидкость поступает в стакан не через верх, а через специальных клапан, встроенный в дно.
По данным издания AutoGuide, диспенсер будет состоять из двух резервуаров для напитков. Держатели станут более надежными и будут крепко фиксировать стакан или бокал. Предположительно, особая система розлива появится на седанах 7 серии или моделях Rolls-Royce.
В 2014 году латвийская компания Dartz разработала проект внедорожника «Първый», предназначенного для первых лиц государства. Среди всего прочего, машину оснастили водяным диспансером с возможностью подогрева, охлаждения и газирования жидкости.
Сейчас самый роскошный минибар можно найти в Rolls-Royce Cullinan. Внедорожник с конфигурацией заднего ряда сидений Individual Seat комплектуется центральной консолью, в которой расположены бокалы, декантер, ведерко под шампанское и холодильник.
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