В Москве у офисного сотрудника угнали дорогой внедорожник

23-летний сотрудник одной из московских фирм стал жертвой автоугонщиков.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , преступление было совершено в ночь с 16 на 17 августа.

По словам потерпевшего, его внедорожник Toyota Land Cruiser стоял во дворе дома на улице 1-й Очаковский проезд.

Выйдя утром из дома, молодой человек свой автомобиль не обнаружил. Сумму ущерба потерпевший оценил в 3 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Предполагаемые автоугонщики объявлены в розыск.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что безработный москвича лишился своего автомобиля марки Toyota Camry стоимостью 2,5 млн рублей.

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