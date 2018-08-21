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В Москве у офисного сотрудника угнали дорогой внедорожник
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В Москве у офисного сотрудника угнали дорогой внедорожник 

Свободная пресса 21 августа 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
23-летний сотрудник одной из московских фирм стал жертвой автоугонщиков.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, преступление было совершено в ночь с 16 на 17 августа.
По словам потерпевшего, его внедорожник Toyota Land Cruiser стоял во дворе дома на улице 1-й Очаковский проезд.
Выйдя утром из дома, молодой человек свой автомобиль не обнаружил. Сумму ущерба потерпевший оценил в 3 млн рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Предполагаемые автоугонщики объявлены в розыск.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что безработный москвича лишился своего автомобиля марки Toyota Camry стоимостью 2,5 млн рублей.
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