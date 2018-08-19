Экзамен на права снова хотят изменить

С 1 сентября 2016 года экзамен на права усложнился. Напомним вкратце, о чем мы писали в посвященном этому событию материале. Из 800 экзаменационных вопросов изменились около 60. Это произошло вслед за изменениями в КоАП и Правилах дорожного движения. За каждую из двух допустимых ошибок в билете (всего в нем 20 задач) экзаменуемому назначается по пять дополнительных вопросов на ту же тему. Ответить на них нужно безошибочно. Если же две ошибки в основном билете сделаны в одном разделе, оценка «неуд» ставится автоматически. На площадке появились новые упражнения для будущих мотоциклистов и автомобилистов, а при городском вождении слегка пересмотрели систему начисления штрафных баллов.

Глобальных изменений в качестве подготовки водителей так и не произошло. Эксперты пеняют и на автошколы, и на систему сдачи экзаменов. Дескать, первые учат не ездить, а «получать права», а вторая все равно достаточно проста, чтобы проверить реальные навыки человека. Плюс никуда не девшаяся коррупция. В результате родился очередной блок нововведений, разработанный в МВД. Он пока обсуждается, но будет принят с большой долей вероятности. От момента одобрения до его вступления в силу пройдет полгода, за которые школы и экзаменационные подразделения ГИБДД должны подготовить базу.

Первое же предложение полицейских чиновников выглядит достаточно революционно. Они предлагают объединить две части практического экзамена — «площадку» и «город» — в одну, городскую. Вот что гласит описание законопроекта на официальном сайте МВД: «вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения».

Как это будет происходить на практике, пока абсолютно непонятно. На закрытой площадке водители отрабатывают разворот в ограниченном пространстве, езду змейкой, въезд на эстакаду, парковку в гараж и другие медленные упражнения, требующие точной расстановки конусов, обозначающих границы «проезжей части». На городских улицах повторить их невозможно. Полагаем, у авторов поправок есть понимание, как это сделать, но широкой публике о них пока ничего не известно.

А вот для будущих мотоциклистов ничего не изменится. Их навыки, как и сейчас, будут проверять исключительно в рамках площадки. А зря! Разговоры о введении «города» для двухколесных ходят давно, и эта часть для них была бы крайне небесполезной. Экзамен можно проводить с использованием двух байков: на одном едет ученик, на втором — инспектор. Указания о маневрах нетрудно передавать, используя аудиогарнитуру. Без вождения в городе российские автошколы так и продолжат выпускать за ворота мотоциклистов, обученных лишь езде на черепашьей скорости по площадке.

При проведении теоретических экзаменов проектом устанавливается обязанность применения средств аудио— и видеорегистрации процесса их проведения. Это обоснованно: снизится количество претензий друг к другу у обеих сторон, сдающей и принимающей экзамен.

Уточняются в документе минимальный и максимальный сроки проведения повторных экзаменов, если в первой попытке ученик оказался неуспешен. Сейчас с правилах указан только минимальный срок. Повторную попытку «теории» предлагается назначать не ранее чем через семь и не позднее 30 календарных дней, «практику» − не ранее чем через семь и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущей попытки соответствующей части экзамена.

ГИБДД вместе с другими госорганами расширяет применение принципа экстерриториальности. Это означает, что временно пребывающие на территории России смогут сдать экзамены в любом удобном для них подразделении, а не только по месту своей регистрации, как это происходит сейчас. Экстерриториальность уже действует, в частности, для сдачи на права гражданами России и при постановке автомобиля на учет.

Следующая инициатива МВД выглядит странно. Ведомство предлагает разрешить учебную езду по автомагистралям в связи с «развитием улично-дорожной сети и наличием автомобильных дорог по своим характеристикам, не отличающимся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком „Автомагистраль“. На наш взгляд, было бы логично ограничить движение учебных машин по улицам „не отличающимся от автомагистралей“ вроде Третьего кольца или МКАД. Вместо этого полицейские чиновники хотя открыть для тихоходных машин с неуверенными в себе водителями все дороги.

В ПДД должны появиться расшифровки терминов „обучающий вождению“ и „обучаемый вождению“. В Правилах вообще наблюдается недостаток определений, так что появление каждого нового стоит только приветствовать. Изменяется минимальный возраст, с которого можно учиться на водителя. Сейчас на категории А1, А, В и С можно идти с 16 лет. Для легковых машин и грузовиков возраст менять не будут, а вот для двухколесных транспортных средств пересмотрят. Для легких байков (категория А1) его понизят на год, до 15 лет, для полноценных мотоциклов (категория А), напротив, повысят до 17 лет. Желающих управлять автобусом начнут учить с 20 лет (сейчас — с 21 года).

Наконец, расширяется перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Он грозит тем кандидатам в водители, которые прошли обучение в автошколе без соответствующего права и лицензии. Так что к выбору учебного заведения нужно подходить особенно тщательно, дабы не остаться впоследствии без денег и без прав одновременно.