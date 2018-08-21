Isuzu показала внедорожники с клиренсом 370 мм

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Компания Isuzu представила две концептуальные модели внедорожников в версии пикап и с закрытым кузовом, получившие название D-Max и MU-X Concept X. Прототипы возможно будущих моделей марки получили большой дорожный просвет — в 370 мм и внушительный внедорожный обвес.

Оба внедорожника оснастили независимой передней подвеской и многорычажной пружинной сзади, внедорожной резиной, стальными расширителями арок, дополнительной защитой, а также двумя лебедками с тяговым усилием 4,5 т.

В движении D-Max и MU-X Concept X приводит трехлитровый дизельный двигатель мощностью 177 л.с. Работает мотор в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Премьера концептуального дуэта состоялась на выставке National 4x4 Outdoors Show в Мельбурне. Какой-либо информации о планах Isuzu пустить в серию брутальные внедорожники, пока нет.