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Isuzu показала внедорожники с клиренсом 370 мм
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Isuzu показала внедорожники с клиренсом 370 мм 

Популярная механика 21 августа 2018
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Компания Isuzu представила две концептуальные модели внедорожников в версии пикап и с закрытым кузовом, получившие название D-Max и MU-X Concept X. Прототипы возможно будущих моделей марки получили большой дорожный просвет — в 370 мм и внушительный внедорожный обвес.
Оба внедорожника оснастили независимой передней подвеской и многорычажной пружинной сзади, внедорожной резиной, стальными расширителями арок, дополнительной защитой, а также двумя лебедками с тяговым усилием 4,5 т.
В движении D-Max и MU-X Concept X приводит трехлитровый дизельный двигатель мощностью 177 л.с. Работает мотор в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.
Премьера концептуального дуэта состоялась на выставке National 4x4 Outdoors Show в Мельбурне. Какой-либо информации о планах Isuzu пустить в серию брутальные внедорожники, пока нет.
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