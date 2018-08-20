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Электрогиперкар Rimac оборудовали отсеком для шампанского
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Электрогиперкар Rimac оборудовали отсеком для шампанского 

Motor.ru 20 августа 2018
Фото: Motor.ru
Хорватская компания Rimac Automobili представила особую версию электрического гиперкара C_Two под названием California. Особенностью машины стал ярко-синий окрас кузова, а также установленный в багажнике отсек для хранения двух шестилитровых бутылок шампанского и бокалов. Презентация C_Two California состоялась в Автомобильном музее Петерсена, Лос-Анджелес.
Электрический гиперкар C_Two оснащается четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор оборудован индивидуальной коробкой передач: одноступенчатыми спереди, двухступенчатыми сзади. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока.
С места до 60 миль в час (96 километров в час) C_Two способен разгоняться за 1,84 секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 412 километров в час. Запас хода — 650 километров.
Модель оборудована комплексом активной аэродинамики с подвижными заслонками в капоте и переднем бампере, а также системой автономного управления на базе искусственного интеллекта с «виртуальным тренером», в память которого можно загрузить параметры некоторых гоночных трасс.
Производство Rimac C_Two начнется в 2019 году. В России такой автомобиль можно заказать за 131 465 670 рублей без учета таможенных пошлин, налогов и доставки.
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