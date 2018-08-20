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Машину повредили в автосервисе: что делать?
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Машину повредили в автосервисе: что делать? 

Рамблер 20 августа 2018
Фото: РИА Новости
Портал «АвтоВзгляд» рассказал, что делать, если в автосервисе машину не починили, а повредили.
Подобное может произойти и при перегоне машины в сервис, и во время самого ремонта, и даже после него, когда авто подгоняют к клиенту. Однако не всегда служащие автосервиса готовы признать свою оплошность.
Во избежание споров о том, кто повредил машину и кто будет за это платить, всегда стоит внимательно составлять акт приема-передачи авто, а также осматривать машину на станции технического обслуживания и в присутствие ее сотрудника.
Теперь достаточно предъявить акт, свидетельствующий об отсутствии какого-либо повреждения, и само это повреждение и получить либо компенсацию, либо бесплатный ремонт.
Если не помог и акт, то следует составить претензию на имя главы сервиса, потребовав устранения нанесенных его подчиненными повреждений. Если же не помогло и это, то стоит обратиться к юристу, который в суде докажет, кто прав на самом деле.
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