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Швейцария ополчилась на дизельные Porsche и Mercedes
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Швейцария ополчилась на дизельные Porsche и Mercedes 

CarClub + ещё 1 20 августа 2018
Фото: Porsche
Три года минуло с начала дизельгейта, когда концерн Volkswagen (а за ним и других автогигантов) уличили в махинациях с результатами тестов на уровень вредных выбросов. Но скандал и не думает завершаться. Власти Швейцарии объявили о запрете постановки на учет некоторых моделей, экологическая чистота которых не соответствует нормам Евросоюза.
В немилость попали Porsche Macan с трехлитровым дизелем, Porsche Cayenne с «восьмеркой» на тяжелом топливе и Mercedes Vito со скромным дизелем 1.6. Запрет касается автомобилей, ввезенных в Швейцарию после 17 августа. Поставленные на учет до этой даты машины можно эксплуатировать, однако производителя обязали провести отзывную кампанию.
Напомним, что год назад Германия временно запрещала регистрацию дизельных «Кайенов». В рамках расследования дизельгейта по подозрению в причастности к махинациям с уровнем вредных выбросов были задержаны глава отдела разработок двигателей Porsche Йорг Кернер, бывший член правления Вольфганг Хац и даже босс Audi Руперт Штадле.
Не исключено, что уже через несколько лет дизельные двигатели в Европе перестанут предлагаться вовсе.
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