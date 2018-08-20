Швейцария ополчилась на дизельные Porsche и Mercedes

Три года минуло с начала дизельгейта, когда концерн Volkswagen (а за ним и других автогигантов) уличили в махинациях с результатами тестов на уровень вредных выбросов. Но скандал и не думает завершаться. Власти Швейцарии объявили о запрете постановки на учет некоторых моделей, экологическая чистота которых не соответствует нормам Евросоюза

В немилость попали Porsche Macan с трехлитровым дизелем, Porsche Cayenne с «восьмеркой» на тяжелом топливе и Mercedes Vito со скромным дизелем 1.6. Запрет касается автомобилей, ввезенных в Швейцарию после 17 августа. Поставленные на учет до этой даты машины можно эксплуатировать, однако производителя обязали провести отзывную кампанию.

Напомним, что год назад Германия временно запрещала регистрацию дизельных «Кайенов». В рамках расследования дизельгейта по подозрению в причастности к махинациям с уровнем вредных выбросов были задержаны глава отдела разработок двигателей Porsche Йорг Кернер, бывший член правления Вольфганг Хац и даже босс Audi Руперт Штадле.

Не исключено, что уже через несколько лет дизельные двигатели в Европе перестанут предлагаться вовсе.