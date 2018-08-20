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УАЗ рассказал про обновленный «Патриот»
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УАЗ рассказал про обновленный «Патриот» 

Автовести + ещё 3 20 августа 2018
Фото: © УАЗ
Ульяновский автозавод раскрыл новые подробности про обновленный внедорожник "Патриот", который должен появиться этой осенью. Автомобиль получит решения, которые должны серьезно изменить его поведение на дороге.
Ранее во время теста грузового УАЗ "Профи" мы писали, что часть решений от него возьмет и "Патриот". И теперь УАЗ подтвердил это на своей странице ВКонтакте. Так, обновленный "Патриот" получит передний ведущий мост такой же конструкции, что и у "Профи".
Вместо прежней схемы с массивными шарами такой мост имеет более простые в эксплуатации и обслуживании открытые поворотные кулаки. А вот выходящие из "чулка" моста шарниры привода колес теперь тоже открыты и защищены только резиновыми пыльниками, которые могут быть потенциально уязвимы на бездорожье.
Но есть у такого моста и несколько плюсов. С ним радиус поворота сократится на 0,8 м — внедорожник теперь станет более маневренным. И более стабильным на прямой, ведь у нового моста увеличен продольный угол наклона шкворней. На более точное управление также работает более жесткая рулевая трапеция от грузового "Профи". Кроме того, "Патриот" получит еще и рулевой демпфер, который на ямах и бездорожье снижает удары и толчки, идущие на руль.
Кроме измененного моста, обновленный "Патриот" также получит более мощный 150-сильный бензиновый двигатель ZMZ Pro, который также дебютировал на "Профи" и о котором мы подробно рассказывали во время нашего теста. А вот 6-ступенчатый автомат Punch Powertrain "Патриот" получит только в 2019 году.
Выход внедорожника с новым мотором и мостом на наш рынок ожидается в октябре этого года.
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