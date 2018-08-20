Porsche Taycan испытывают на треке 

Это уже не первый случай, когда Taycan был замечен на Нюрбургринге в Германии. Но, в ожидании премьеры нового красавца от Porsche, наблюдение за прототипом, нарезающим круги по треку, тоже удовольствие. А еще если учесть характеристики, которые компания недавно озвучила — 600 сил от двух двигателей — один на переднюю ось, другой — на заднюю. Само собой, создатель легендарных 911-х не собирается пренебрегать своей репутацией, тем более, в своей первой полностью электрической модели. Но что заставляет обратить на себя внимание — это две насадки на выхлоп сзади. Зачем они в электромобиле? Возможно, у Porsche есть туз в рукаве в виде озвучивания выхлопа… Хотя надеяться на звучание V8 не стоит, как сказали в Porsche. Мы не будем вводить в заблуждение клиентов и окружающих людей. Тем не менее, на Taycan можно рассчитывать, поскольку соперник Tesla Model S сможет разгоняться до сотни менее чем за 3,5 секунды. А до 200 км/ч он разгонится всего за 12 секунд. Кроме того, литий-ионные батареи будут обеспечивать запас хода на полном заряде до 500 километров. Предполагается режим быстрой зарядки через 800-Вольтовое зарядное устройство, который позволит за 15 минут получить заряд на 400 км. Ожидается, что Taycan будет представлен в начале следующего года, возможно, на Женевском автосалоне и производство начнется немного позднее.