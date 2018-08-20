Ещё
На российский рынок в конце года выйдет Lexus UX
Далее:
Читайте также:
Ещё

На российский рынок в конце года выйдет Lexus UX 

Автомобильный Петербург 20 августа 2018
Фото: Автомобильный Петербург
С 1 ноября начнется старт заказов на первый в линейке бренда Lexus компактный кроссовер UX («Urban Explorer»). На выбор предложат бензиновую версию оснащенную двухлитровым мотором UX 200 (150 л.с.) и гибридный вариант UX 250h (178 л.с.) с новой электрической системой IV поколения. Габаритные размеры новинки составляют 4510 х 1840 х 1615 мм., колесная база — 2640 мм.
Предварительная стартовая стоимость кроссовера определена на уровне 1 750 000 рублей. Максимальная комплектация гибридной версии ориентировочно будет стоить 3 060 000 рублей.
Комплектации и цены Lexus UX 2019 года *
Comfort
Progressive
Luxury
Exclusive
Минимальная цена, рублей
1 750 000  1 930 000  2 380 000  2 880 000  Автоматический стояночный тормоз
Адаптивные фары
Адаптивный круиз-контроль
Аудиосистема премиум-класса
Вентиляция сидений
Датчик давления в шинах
Датчик дождя
Датчик света
ДУ центрального замка
Задние электростеклоподъёмники
Запуск двигателя кнопкой
Камера заднего вида
Климат-контроль
Кожаный салон
Количество подушек безопасности
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Люк в крыше
Обогрев зеркал
Панорамная стеклянная крыша
Передние электростеклоподъёмники
Подогрев руля
Подогрев сидений
Противотуманные фары
Регулировка рулевой колонки
Регулировка сиденья водителя по высоте
Светодиодные фары
Система контроля «мёртвых зон»
Система помощи при трогании в гору
Система стабилизации
Цвет «металлик»
45000 руб.
45000 руб.
45000 руб.
45000 руб.
Штатная аудиосистема с MP3  Штатная навигационная система
Штатный парктроник
Электропривод багажника
Электропривод передних сидений
Электрорегулируемые зеркала
hands free / bluetooth
* — ориентировочные данные
Автомобильный Петербург: последние новости
Обновленный пикап Mitsubishi L200 скоро приедет в Россию АвтоВаз опубликовал официальные фото LADA XRAY АвтоВАЗ выложил в социальную сеть тизер автомобиля с подписью "Скоро"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение