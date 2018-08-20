На российский рынок в конце года выйдет Lexus UX 

С 1 ноября начнется старт заказов на первый в линейке бренда Lexus компактный кроссовер UX («Urban Explorer»). На выбор предложат бензиновую версию оснащенную двухлитровым мотором UX 200 (150 л.с.) и гибридный вариант UX 250h (178 л.с.) с новой электрической системой IV поколения. Габаритные размеры новинки составляют 4510 х 1840 х 1615 мм., колесная база — 2640 мм.
Предварительная стартовая стоимость кроссовера определена на уровне 1 750 000 рублей. Максимальная комплектация гибридной версии ориентировочно будет стоить 3 060 000 рублей.
Комплектации и цены Lexus UX 2019 года *
Comfort
Progressive
Luxury
Exclusive
Минимальная цена, рублей
1 750 000 1 930 000 2 380 000 2 880 000 Автоматический стояночный тормоз
Адаптивные фары
Адаптивный круиз-контроль
Аудиосистема премиум-класса
Вентиляция сидений
Датчик давления в шинах
Датчик дождя
Датчик света
ДУ центрального замка
Задние электростеклоподъёмники
Запуск двигателя кнопкой
Камера заднего вида
Климат-контроль
Кожаный салон
Количество подушек безопасности
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Люк в крыше
Обогрев зеркал
Панорамная стеклянная крыша
Передние электростеклоподъёмники
Подогрев руля
Подогрев сидений
Противотуманные фары
Регулировка рулевой колонки
Регулировка сиденья водителя по высоте
Светодиодные фары
Система контроля «мёртвых зон»
Система помощи при трогании в гору
Система стабилизации
Цвет «металлик»
45000 руб.
45000 руб.
45000 руб.
45000 руб.
Штатная аудиосистема с MP3 Штатная навигационная система
Штатный парктроник
Электропривод багажника
Электропривод передних сидений
Электрорегулируемые зеркала
hands free / bluetooth
* — ориентировочные данные