Новый BMW 8-Series Gran Coupe: основные подробности о суперкаре

BMW 8-Series Gran Coupe, служащий заменой для 6-Series, готов предложить клиентам баварской компании совершенно другой уровень комфорта и роскоши.

К счастью, огромное количество шпионских снимков указало на наличие четырёх дверей и в общем раскрыло внешний вид автомобиля. Что касается интерьера, он выглядит не менее впечатляющее и включает кожаную обивку, контрастную строчку на дверных панелях, сидениях, а также 12— и 10,25-дюймовые дисплеи, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель (аналог Audi Virtual Cockpit) и полный набор систем безопасности, позволяющих максимально помочь водителю и предотвратить чрезвычайные ситуации.

Новый Gran Coupe будет предлагаться с двумя двигателями, в том числе M850i с 4,4-литровым бензиновым V8 с турбонаддувом, производящим 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, и 840d с 3,0-литровым дизельным вариантом, рассчитанным на 320 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Агрегаты будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной системой xDrive.