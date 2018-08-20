Обновленный с учетом сирийского опыта «Тигр» представят на «Армии-2018»

Машина получила бронированный моторный отсек, который защищен не только бронированным капотом сверху и бронерешеткой радиатора спереди, но и с бортов дополнительными броневыми листами.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» будет представлен бронеавтомобиль «Тигр», модернизированный с учетом сирийского опыта, говорится в сообщении ООО «ВПК» Кроме того, в салоне установлены противоминные (антитравматические) кресла с пятиточечными ремнями.

Машина получила новый воздухозаборник с защитой от пыли и воды, подножки на бортах и современную систему кругового видеообзора.

Передние фары и задние сигнальные огни прикрыты специальными защитными решетками.