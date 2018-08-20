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Обновленный с учетом сирийского опыта «Тигр» представят на «Армии-2018»
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Обновленный с учетом сирийского опыта «Тигр» представят на «Армии-2018» 

ТК «Звезда» 20 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Машина получила бронированный моторный отсек, который защищен не только бронированным капотом сверху и бронерешеткой радиатора спереди, но и с бортов дополнительными броневыми листами.
На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» будет представлен бронеавтомобиль «Тигр», модернизированный с учетом сирийского опыта, говорится в сообщении ООО «ВПК» Кроме того, в салоне установлены противоминные (антитравматические) кресла с пятиточечными ремнями.
Машина получила новый воздухозаборник с защитой от пыли и воды, подножки на бортах и современную систему кругового видеообзора.
Передние фары и задние сигнальные огни прикрыты специальными защитными решетками.
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