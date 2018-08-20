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Автобаттл: BMW M3 CS против Audi RS4 Avant
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Автобаттл: BMW M3 CS против Audi RS4 Avant 

Карельские вести 20 августа 2018
Фото: Карельские вести
Безусловно, BMW M3 CS и Audi RS4 Avant — это далеко не прямые конкуренты хотя бы потому, что кузова у этих автомобилей разные. Но нашим зарубежным коллегам стало интересно, может ли быстрый универсал бросить вызову самому мощному седану баварской марки третьей серии.
Несмотря на то, что автомобили имеют более-менее одинаковую мощность (460 сил у M3 CS против 450 у Audi), коробки передач и приводы у них разные: семискоростной двухдисковый «робот» и задние ведущие колёса у BMW против восьмискоростного «автомата» и полного привода у Audi. Конфигурация двигателей тоже разная: рядная трёхлитровая «шестёрка» у BMW против V-образного мотора у Audi, который позаимствован у Porsche Panamera. Разгон до 100 километров в час заявлен на отметке 3,9 секунды у баварца и 4,1 секунды у представителя Штутгарта.
Судя по видеозаписи, несмотря на более впечатляющие характеристики, при старте с места у BMW M3 CS нет никаких шансов против Audi RS4 Avant: баварец на первой передаче не может зацепиться за дорожное полотно так, как это делает полноприводный Audi RS4 Avant. Не спасает его даже лаунч-контроль, хотя на финише BMW M3 CS проигрывает сопернику мгновение: «квотер» автомобили проходят за 12,1-12,2 секунды.
При заезде «роллом» всё меняется: уже на второй передаче BMW M3 CS цепляется за дорожное покрытие, после чего тут же уезжает от универсала, который испытывает потери в мощности из-за полноприводной трансмиссии. Сказывается и его более высокий вес — 1 790 килограмм против 1585 у BMW M3 CS.
В Великобритании Audi RS4 Avant продаётся по цене от 62 175 фунтов стерлингов (порядка 5 312 900 рублей в эквиваленте) против 84 400 фунтов, которые нужно выложить за ключи от BMW M3 CS.
Ранее портал Карельские Вести публиковал автобаттл: Hyundai i30 N против Volkswagen Golf GTI.
По материалам: www.kolesa.ru
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