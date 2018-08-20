Видео: раллийный Ford Focus против жидкого мыла 

Команда The Hoonigans проверила, может ли Ford Focus, подготовленный для ралли-кросса, тронуться с места на очень скользком покрытии. Для этого машину поставили на специальную платформу с бортиками, внутрь которой налили жидкого мыла. В первом испытании «Фокус» трогался со включенным лонч-контролем, во втором — водитель, канадский гонщик Стив Арпин, быстро переключал передачи — с первой по шестую.
Первый тест подтвердил, что несмотря на минимальное сцепление колес с поверхностью механический полный привод и высокая мощность — около 650 лошадиных сил — позволяют Focus RS RX выбраться из «мыльной ловушки». При этом колеса продолжают прокручиваться вплоть до шестой передачи.
Видео: TheHoonigans
Ранее The Hoonigans превратили универсал Volvo V60 в безумный «пончикомобиль». Для этого машину разрезали пополам, и на место задней части установили трубчатый каркас с колесами от магазинной тележки.