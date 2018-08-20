Ещё
Видео: раллийный Ford Focus против жидкого мыла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: раллийный Ford Focus против жидкого мыла 

Motor.ru 20 августа 2018
Фото: Motor.ru
Команда The Hoonigans проверила, может ли Ford Focus, подготовленный для ралли-кросса, тронуться с места на очень скользком покрытии. Для этого машину поставили на специальную платформу с бортиками, внутрь которой налили жидкого мыла. В первом испытании «Фокус» трогался со включенным лонч-контролем, во втором — водитель, канадский гонщик Стив Арпин, быстро переключал передачи — с первой по шестую.
Первый тест подтвердил, что несмотря на минимальное сцепление колес с поверхностью механический полный привод и высокая мощность — около 650 лошадиных сил — позволяют Focus RS RX выбраться из «мыльной ловушки». При этом колеса продолжают прокручиваться вплоть до шестой передачи.
Видео: TheHoonigans
Ранее The Hoonigans превратили универсал Volvo V60 в безумный «пончикомобиль». Для этого машину разрезали пополам, и на место задней части установили трубчатый каркас с колесами от магазинной тележки.
Motor.ru: последние новости
Lada XRay Cross получит ручку для превращения во «внедорожник» Раскрыт Aventador SVJ – самый мощный и быстрый Lamborghini Новый Kia Ceed GT: первое изображение
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение