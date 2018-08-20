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Первый кроссовер Genesis выйдет через 1 год
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Первый кроссовер Genesis выйдет через 1 год 

Allroader.ru 20 августа 2018
Фото: Allroader.ru
К 2022 году корейская марка Genesis планирует обзавестись собственной дилерской сетью и полноценной линейкой эксклюзивных моделей, не пересекающихся с родительским автогигантом Hyundai, которые можно было бы продавать в этих новых дилерских центрах.
Все это должно вывести молодой бренд в число полноценных лидеров премиум-сегмента. Естественно, в условиях разворачивающегося к классу кроссоверов рынка, производителю придется включить в модельный ряд не только классические седаны, с которых Genesis начал свое развитие, но и SUV, да не один, а целых три.
Первым кроссовером Genesis станет серийная версия концептуального GV80, представленного миру в прошлом году на Нью-Йоркском автосалоне 2017 (на фото). Это будет большой семиместный автомобиль с тремя рядами сидений в салоне. Напомним, прототип GV80 был оснащен силовой установкой на водородных топливных элементах, не исключено, что подобная модификация или гибридная версия появятся и в серийном исполнении. Выход модели на рынок ожидается в конце 2019 — начале 2020 года.
Вторым автомобилем класса SUV компании станет Genesis GV70, в основу которого ляжет задне/полноприводная платформа седана G70. В движение новинка будет приводиться 2.0-литровый турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и опциональным 3.3 л V6 с двойным турбонаддувом. Классическая гибридная и PHEV-модификация также рассматриваются на перспективу. Срок запуска — примерно через полгода после GV80.
О третьей модели кроссоверов Genesis пока ничего не известно, но он уже включен в производственный план и был анонсирован журналистам еще в прошлом году. Скорее всего, это будет компактный SUV, который присоединится к своим старшим братьям в 2021 году.
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