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Раскрыты подробности об УАЗ «Патриот» 2019 года
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Раскрыты подробности об УАЗ «Патриот» 2019 года 

Авторамблер 20 августа 2018
Фото: Авторамблер
УАЗ анонсировал в соцсетях появление обновленной модели внедорожника «Патриот».
О силовом агрегате внедорожника известно, что это будет ЗМЗ-Про объемом 2,7 литра мощностью 150 л.с., который в настоящее время устанавливается на УАЗ «Профи». Он будет работать с 6-диапазонной автоматической трансмиссией французской фирмы Punch Powertrain.
Согласно обнародованной информации, обновленный «Патриот» станет маневреннее. В частности, радиус разворота у новинки окажется на 0,8 метра меньше, чем у дорестайлинговой модели — 6,8 м. В компании пояснили, что такого результата удалось добиться за счет установки нового переднего моста с поворотными кулаками открытого типа и более жесткой рулевой трапеции от УАЗ «Профи».
В комментариях к публикации на официальной странице УАЗ «Вконтакте» пользователи предполагают, что после модернизации внедорожник может подорожать. Напомним, сейчас цены на «Патриот» начинаются от 731,5 тыс. рублей.
УАЗ представит «Патриот» 2019 года на Московском автосалоне, который откроется 29 августа.
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