Японские автоконцерны наращивают производство в Китае

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу предположил, что США могут объединить усилия с союзниками по всему миру, чтобы бросить вызов Китаю в торговле в рамках того, что он назвал «добровольной торговой коалицией».

Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Между тем, японский автопроизводитель Nissan объявил, что увеличит производство в Китае. Аналогичные решения ранее приняли японский автоконцерн Toyota , а также немецкие Mercedes-Benz BMW , пишет Asia Times.

Nissan Motor потратит около 100 млрд иен ($904 млн) на строительство нового сборочного завода в Китае и расширение производственных линий на двух существующих заводах. Компания стремится увеличить производство легковых автомобилей в стране на 30% к 2020 году, сообщило в понедельник издание Nikkei Asian Review.

По данным источников Reuters, японская Toyota Motor Corp построит дополнительные мощности на своем заводе по производству автомобилей в Гуанчжоу, а также увеличит производство на заводе в городе Тяньцзинь на 120 тыс. автомобилей в год.

В совокупности Toyota увеличит производственные мощности в Тяньцзине и Гуанчжоу на 240 тыс. автомобилей в год, или примерно на 20%.

Как сообщали «Вести. Экономика», ожидается, что в этом году Китай впервые опередит Японию в качестве рынка для японских автомобильных брендов.

В январе-июле семь крупных японских автопроизводителей продали 2,65 млн новых машин в Китае — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем продаж по итогам года, согласно прогнозу, превысит 5 млн автомобилей. Между тем, их продажи в Японии, как ожидается, составят около 4,9 млн в этом году.

Ранее крупнейшие производители Германии объявили о новых инвестициях в Китай на миллиарды долларов.

Хотя Toyota и Nissan меньше, чем немецкие автопроизводители (особенно Volkswagen ) в Китае, они делают то же самое. Они реагируют на американскую угрозу торговой войны, закрепляясь на китайском рынке. И не зря: Китай, как ожидается, станет крупнейшим в мире автомобильным рынком для следующего поколения.

Что касается идеи «добровольной торговой коалиции» Кудлоу, до тех пор, пока США продолжают проводить протекционистскую политику, есть мало шансов на то, что это произойдет.

"Мир не присоединяется к нам. Он объединяется против нас", — отметил Goldman.