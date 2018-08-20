Изготовление реактивного двигателя дома

От идеи турбореактивного двигателя до полета всего один шаг. По крайней мере, так считает механик-экспериментатор Игорь Негода, собравший реальный двигатель прямо у себя в гараже.

Комплект для сборки механик подготовил заранее. И сразу же предупредил: работа потребует и времени, и сил. У самого Негоды постройка двигателя заняла примерно полтора месяца — сущие пустяки, по сравнению с невероятным результатом.

Следить за производственным процессом одно удовольствие даже тем, кто в жизни ничего тяжелее ноутбука в руках не держал. Знания усваиваются будто сами по себе. Правда, самостоятельно без надзора механика создавать такой двигатель мы вам, все же, не советуем. Техника — дело тонкое.

И да, этот двигатель установлен на самый настоящий самолет! Вот, что можно сделать при наличии прямых рук, растущих из нужного места.