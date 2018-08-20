Кровь, пыль и пробки: вся правда о дороге в Крым

Что на самом деле ждет водителей по дороге в Крым

Трасса М-4 «Дон» — основная артерия тех, кто хочет летом на машине поехать к Черному морю. Ежегодно СМИ наперебой рассказывают о многочисленных проблемах, которые ждут водителей в пути: это и гигантская пробка Лосево, где местные жители наладили бизнес, показывая автомобилистам объездные пути, и печально известный посту ДПС под Кущевкой, где автомобилистов подолгу обыскивают и нередко вдруг находят наркотики. Корреспондент «Газеты.Ru» отправилась на автомобиле из Москвы в Крым, чтобы самой выяснить, насколько утомителен и опасен этот маршрут.

Доехать от Москвы до Крыма не так просто, но и не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Но, как и к любой дальней дороге, к путешествию следует обязательно быть готовым. Во-первых, перед тем, как решиться ехать до черноморского побережья на машине, нужно обязательно взвесить все плюсы и минусы такой поездки. В сравнении с самолетом на семью из четырех человек дорога на машине, особенно в разгар сезона, оказывается значительно дешевле. Также есть еще один неоспоримый плюс — мобильность на месте отдыха. Возможность путешествовать по всему полуострову и не быть привязанным к местному пассажирскому транспорту, является одним из важнейших аргументов в пользу поездки на автомобиле.

Путь от подмосковной Ивантеевки до Феодосии составляет 1700 км. Это расстояние в конечном итоге удалось преодолеть за 22 часа 40 минут, включая время, потраченное на различные остановки.

Не каждый сможет провести за рулем столько времени, поэтому дорога займет намного меньше времени, если будет несколько водителей, которые смогут меняться в течении пути. У нас было целых три водителя, поэтому решили не тратить время на отдых по дороге. Маршрут рассчитали так, чтобы проезжать самые проблемные участки ночью, когда нет пробок. Выехав в 22.20 из Ивантеевки, нам удалось уже в 23.14 выехать на трассу «Дон».

Уже в 23.43 проехали первый пункт оплаты. Здесь можно оплачивать наличными или по транспондеру. В этот раз решили испробовать транспондер, который к тому же и покупать не пришлось — взяли у друзей. За счет него появилась еще и дополнительная скидка в 20%, и это не считая более низкой стоимости проезда по «Дону» в ночное время. К тому же, благодаря ему можно было экономить время и не стоять, пусть в небольших, но все же в очередях на пунктах пропуска. А с транспондером преодоление пункта оплаты занимает несколько секунд.

Проехав пункт оплаты, навигатор вел нас на бесплатную дорогу, потому что впереди была многокилометровая пробка.

Многие водители возмущались тем, что они вынуждены платить деньги за то, чтобы стоять. Затор начинался от Ольховки и заканчивался после пересечения с Каширским шоссе. На этом участке велись ремонтные работы и машинам пришлось из трех полос перестраиваться в одну. По бесплатному участку трассы проехали достаточно быстро, машин там было мало.

После первых 457 км пути в 3.25 заехали на заправку. Цена за литр АИ-95 составила 45 рублей 70 копеек. Заплатили за бензин 1650 рублей. В 5.50 проехали пустое Лосево без набившей оскомину глухой пробки в сторону моря. Однако в сторону Москвы в центре поселка несмотря на раннее время заторы все же были и уже достигали около 4 км. И это неудивительно, ведь середина августа это уже скорее конец курортного сезона, а значит большинство водителей спешат уже не к морю, а обратно.

Некоторые автомобилисты облюбовали обочину и мчались по ней, радостно оставив других водителей стоять в пыли. Более смелые на внедорожниках и вовсе спустились с дороги в канаву. Мы же поехали дальше.

После въезда в Ростовскую область, проехав 2 км, начался плохой асфальт примерно на километров 15-20. Пришлось значительно снизить скорость. С разрешенной 90 до 60-65 км/ч.

Второй раз решили сэкономить и заправиться АИ-92 в Ростовской области. Дорога позволяла: до серпантина далеко. В 7.55 въехали на заправку и залили на 1204 рубля по 43.20 за литр. Однако экономия вышла боком. На 92-м Kia Rio даже на ровной дороге ехала с большим трудом В пробке она и вовсе норовила заглохнуть. При обгоне было ощущение, будто сзади машину кто-то держит и, даже выжав педаль газа почти в пол, разгонялась она очень медленно.

В Краснодарском крае проехали печально известный своими массовыми нарушениями со стороны полицейских и скандалами с наркотиками так называемый Кущевский пост ДПС. В этот раз на нем работали семь инспекторов, большинство из которых находились на более оживленном направлении в сторону Москвы. Там они остановили для проверки двух водителей легковушек. По направлению в сторону Черного моря инспекторы общались с водителями фур.

Из-за плохого качества бензина решили разбавить его и залили немного АИ-95 на 986 рублей. Но это помогло немного, и машина по-прежнему ехала с трудом.

Следующая заправка была уже неподалеку от Крымского моста, в Темрюке. На «Роснефти» были большие очереди: по 5-7 машин, каждая из которых тратила на заправку минут по 15. Решили, что вернуться на 5 км назад и заправиться на «ЛУКойле» будет быстрее. Там очереди были уже меньше.

Пока заливали топливо, увидели впереди стоящий Renault с выбитыми окнами с левой стороны. Рядом с машиной стоял мужчина весь в крови на шее, животе и футболке и перебинтованной головой. С ним стояли двое полицейских.

Как рассказали очевидцы происходящего, мужчина — местный житель, который был крайне недоволен переполненной туристами АЗС. Он попытался влезть без очереди, аргументируя такое право тем, что он здесь живет. Когда ему отказали, полез с отверткой на двоих молодых людей, которые отказались его пропустить. Однако те, вопреки его ожиданиям, не испугались, а проучили наглого аборигена и разбили ему окна машины его же головой.

Посмотрев на участников конфликта, беседующих в полицейскими, и заправившись на 1320 рублей, мы продолжили свой путь. По дороге стали попадаться заправки-клоны известных российских марок. Желтые АЗС с названием «Ростнефть» и красные с названием «Русойл», однако в то время как другие заправки были переполнены машинами, на этих не было никого.

Прямо перед Крымским мостом все АЗС были закрыты. Кто-то поджег камыши в канаве, после чего все поля в округе запылали. У некоторых заправок продолжали стоять по 2-3 машины, ожидающих открытия АЗС.

Дорога до Крымского моста была свободная. Изредка появлялись машины, которые проносились мимо со скоростью около 140 км/ч при разрешенных 90: новенькое дорожное покрытие позволяло.

Прямо перед мостом есть пост ДПС, а за ним здание, около которого ходят военные с собаками. Слева возвышается многоэтажный офис с большими буквами на крыше «Росавтодор», где сидит администрация моста.

В 19.03 мы въехали на сам мост. По нему машины уже не превышали, а даже наоборот — чуть притормаживали и ехали со скоростью примерно 80 км/ч. Причина оказалась банальной, и это вовсе не внезапно проснувшееся почтение к ПДД РФ — автомобилисты просто стремились запечатлеть виды с моста на телефон.

Слева строится железная дорога. Она проложена на высоте самой высокой точки моста — там, где стоят арки. К сожалению, увидеть эффектную ночную подсветку арок не удалось — было еще достаточно светло. Вид с моста действительно впечатляет: едешь, рядом летают чайки, на море вдалеке стоят корабли. После моста можно увидеть несколько единиц военной техники.

После того, как мы съехали с моста на полуостров, солнце село, и в Крыму начало быстро темнеть. После моста до Феодосии оставалось около 140 км, однако по времени последний участок дороги по навигатору занимал 3 часа. Сначала это показалось странным, ведь никаких пробок не было, однако потом причина выяснилась. Максимальная скорость, с которой едет поток — 50 км/ч. Из-за извивающейся дороги пойти на обгон в темноте страшно и такими маневрами в основном занимались немногочисленные местные водители. После того, как около 20 км нам пришлось ехать за грузовиком со скоростью 40 км/ч, мы все же решились на обгон на небольшом участке прямой, завершив маневр до поворота. Однако вслед за нами вылетела иномарка: не рассчитав расстояние до встречной фуры, внезапно появившейся из-за поворота, она чудом избежала досрочного окончания отдыха для своих пассажиров.

%В итоге участок дороги по Крыму показался самым тяжелым. Сначала после Крымского моста водитель воодушевляется качеством дорожного покрытия и видами. Однако маленькая скорость и постоянно петляющая трасса начинает понемногу угнетать.

В 20.25 мы въехали в поселок Приморский. На обочине можно было увидеть много фур, которые ожидали своего часа: из-за огромных пробок днем на участке дороги Приморский-Феодосия с недавних запрещено движение грузовиков с 7 утра до 22 вечера, о чем предупреждают множество знаков. Однако не все дальнобойщики следовали запрету, за которым, по всей вероятности особо никто не следит. На участке до села Береговое перед нами ехал грузовик с прицепом со скоростью 45 км/ч. Между тем в самом селе на единственной полосе в сторону Феодосии две фуры устроили ДТП: один грузовик врезался в другой, смяв себе кабину и выбив лобовое стекло. При объезде их мы потеряли 10 минут, а в сторону Крымского моста ближе к 21 собралась на проблемном участке многокилометровая пробка.

В Феодосии маленькие светофоры, совсем не такие, к которым мы привыкли. На некоторых улицах есть «говорящие» пешеходные переходы, где пешеходам за 5 секунд до окончания «зеленого» громко сообщается, что «переход по улице Федько скоро закончится», а также, что «переход по улице Федько запрещен», когда загорелся «красный».

В городе очень много машин из разных регионов, встречаются автомобили с украинскими госномерами и номерами так называемой «ДНР». Видно, что местных такое обилие «гостей» уже порядком поднадоело. Водители с крымскими номерами нередко недовольно сигналят приезжим каждый раз, если те позволили себе наглость тронуться не в первую же секунду после того, как как загорелся «зеленый».

По итогам поездки можно сказать, что дорога до Крыма, не считая последнего участка после Крымского моста показалась достаточно легкой. С поправкой на то, что пик сезона уже позади, нам удалось не попасть ни в одну пробку, в то время как на встречном направлении было много гигантских заторов, которые к концу августа будут постепенно возрастать. На бензин ушло 5160 рублей, при том, что авиабилеты в одну сторону на семью из четырех человек обошлись бы примерно в 45 тысяч рублей.