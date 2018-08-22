Бюджетный пикап Mahindra Scorpio Getaway будут собирать в Беларуси

На белорусском заводе Юнисон планируют наладить сборку индийского пикапа Mahindra Scorpio Getaway, который должен стать одним из самых доступных предложений на рынке в своем сегменте. Модель Scorpio Getaway, которая на некоторых рынках продается под именем Pik-Up, построена на базе внедорожника Scorpio. В основе пикапа лежит рамная конструкция с рессорной задней подвеской и подключаемым полным приводом, сообщает источник. Белорусская версия модели оснащается 2,2-литровым дизельным мотором, выдающим 140 л.с. и 320 Нм. В паре двигателем трудится шестиступенчатая «механика». В Беларуси индийский пикап будет доступен только с четырехдверной кабиной. Грузоподъемность модели составит ровно 1 тонну.

Точную стоимость пикапа Mahindra Scorpio Getaway пока не называют, но по словам директора завода Юнисон Дмитрия Егорова , модель будет дешевле российского УАЗ Пикап, цена которого стартует с 15 тысяч долларов.

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Бюджетный пикап Mahindra Scorpio Getaway будут собирать в Беларуси

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