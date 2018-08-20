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Старьё бьёт новьё: ломучий «Кайен» против «Мазды CX-5»
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Старьё бьёт новьё: ломучий «Кайен» против «Мазды CX-5» 

ngs.ru 20 августа 2018
Фото: ngs.ru
Mazda CX-5 в хорошем оснащении и с полным приводом стоит под 2 миллиона. Наша комплектация Supreme включает кожаный салон, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, круиз-контроль, датчики дождя и света, парктроники, камеру заднего вида, систему перезапуска двигателя i-stop, светодиодную оптику, омыватели фар, медиасистему с 6 динамиками и Bluetooth.
Неплохое оснащение в плане безопасности — система курсовой устойчивости, система безопасного торможения в городе, функция распознавания пешеходов, боковые и фронтальные подушки, шторки безопасности. Система полного привода сделана на основе муфты, срабатыващей при пробуксовке, классический автомат, двигатель 2-литровый мощностью 150 л.с. — такого достаточно для города. Длина машины 4550 мм, клиренс — 19,2 см, объём багажника 442 литра. Вполне исчерпывающий вариант для небольшой городской семьи с выездами на природу и на дальние расстояния. В дополнительном пакете мы получим подогрев зоны щёток, подогрев рулевого колеса и электропривод багажной двери. Итого 1 994 000 рублей.
За такие деньги в Новосибирске можно подыскать себе Porsche Cayenne уже второго поколения, 2010–2011 годов выпуска. Пробег у 8-летней машины будет под 150 тысяч километров, наверняка многие агрегаты и узлы уже заменены. Двигатель может быть 3-литровым дизельным (240 л.с.) или 3,6-литровым бензиновым (300 л.с.). Есть и более мощные варианты под 400–500 л.с., но они и изношены будут сильней. Cayenne оснащён классическим автоматом и постоянным полным приводом. Он крупнее, его длина 4846 мм. Клиренс 21,5 см. Объём багажника 670 литров. По всем параметрам диапазон использования автомобиля шире «Мазды» — от быстрых гонок до бездорожья и простора в салоне.
Porsche — премиальный бренд, поэтому и отделка здесь соответствующая. Кожа, металл, глянец, качественные мягкие пластики, хорошее ковровое покрытие. Есть система старт-стоп, светодиодные фары, электроприводы сидений, мультимедиа с навигацией, панорамная крыша, кожаный мультируль с обогревом, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, система помощи при спуске с горы, круиз-контроль, парктроники. Безопасность обеспечивается как полным пакетом подушек и шторок, так и электронными системами — динамической стабилизации, контроля слепых зон, удержания в полосе движения.
Итак, за 2 миллиона можно получить современную, экономичную и красивую Mazda CX-5 на гарантии с минимумом проблем и относительно доступным содержанием. Либо гораздо более престижный у новосибирцев внедорожник Porsche Cayenne ещё текущего десятилетия, практически не отличающийся от самых новых «Кайенов» третьего поколения. Правда, стоит учесть расходы на налоги, топливо и приближающиеся ремонты различных капризных узлов. Какой автомобиль предпочесть за те же деньги — решают читатели НГС.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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