Рестайлинг принёс седану Suzuki Ciaz новый бензомотор

Четырехдверный седан Suzuki Ciaz получил плановое обновление.

Теперь «японец из Индии» имеет бензиновый движок-«атмосферник» на 1.5 литра и 105 лошадиных сил. Ранее под капотом у Suzuki был 1.4 л. мотор на 92 лошадей.

В оптике сзади теперь есть и светодиоды. Также появились 16-дюймовые диски колес в двухцветном исполнении Metallic Pebble Grey.

Внутри машины теперь и есть TFT-дисплей. В новинку входит спидометр, меняющий цвет вместе с режимом движения. Торпеда украшена «под берёзу», но это в топовой комплектации.

Появились задние подголовники с функцией регулирования. Подушек безопасности по-прежнему 2, поставлена АБС.

В стандартном есть оснащении задний парктроник и круиз-контроль с ограничителем скорости.

Стартовый ценник поднялся до 790 000 руб. Автомобиль с автоматом будет стоить 945 тысяч руб., дизель — 886 тысяч руб. и предлагается лишь МКПП.

За четыре года индийская корпорация Maruti Suzuki India Limited продала свыше 220 тысяч Ciaz. Сейчас этот автомобиль флагман C-сегмента Индии.

3 года назад компания хотела привезти машину к нам в страну под брендом Alivio, однако, увы, не получилось.