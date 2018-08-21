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Концерн «Калашников» разработал для Минобороны гибридный багги OV-2
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Концерн «Калашников» разработал для Минобороны гибридный багги OV-2 

Daily-Motor 21 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Российский концерн «Калашников» официально представил на форуме «Армия-2018» свою новую разработку, которая пойдет на вооружение Министерства обороны РФ. Речь идет о гибридном багги с индексом OV-2.
Габаритные размеры новинки оказались следующими: длина — 2900 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1500 мм. Максимальная скорость машины составляет 100 километров в час. Багги способен перевозить до четырех человек, включая водителя.
Новый OV-2 от «Калашникова» оборудована пружинной подвеской с гидравлическим амортизатором, а также 2-контурной гидравлической тормозной системой. Мощность мотора заднего привода равна 42 кВт, а переднего — 55 кВт.
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