Концерн «Калашников» разработал для Минобороны гибридный багги OV-2

Габаритные размеры новинки оказались следующими: длина — 2900 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1500 мм. Максимальная скорость машины составляет 100 километров в час. Багги способен перевозить до четырех человек, включая водителя.

Новый OV-2 от «Калашникова» оборудована пружинной подвеской с гидравлическим амортизатором, а также 2-контурной гидравлической тормозной системой. Мощность мотора заднего привода равна 42 кВт, а переднего — 55 кВт.