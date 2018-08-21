Концерн «Калашников» представил новый гибридный багги для спецназа

На форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил гибридный багги OV-2. Машина, разработанная по заказу Минобороны России , может развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба концерна Калашников.

Предполагается, что машина будет использоваться в частях специального назначения.

"Мощность двигателя заднего привода — 42 кВт. Электродвигатель переднего привода — 55 кВт. Подвеска пружинная с гидравлическим амортизатором. Тормозная система — гидравлическая двухконтурная", — говорится в официальном сообщении концерна.

Длина багги OV-2 составляет 2,9 метра, в ширину — 1,8 метра. Высота машины — 1,5 метра.

Отметим, что в феврале состоялась презентация новой боевой машины спецназа «Чаборз-6». Она разработана специалистами Российского университета спецназа в Чечне. Это полностью полноприводный автомобиль, мощностью 320 лошадиных сил. По дороге разгоняется до 160 километров час. Здесь в полной боевой экипировке едет семь спецназовцев. Броня по третьему классу защиты. На «Чаборз-6» устанавливают крупнокалиберные пулеметы, АГС, имеются шесть комплектов оружия для бойцов.

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