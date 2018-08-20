«Калашников» разработал гибридный багги с электродвигателем

Автомобиль OV-2 с гидравлическим амортизатором способен разгоняться до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя.

Мощность двигателя заднего привода составляет 42 кВт, привода — 55 кВт. Багги оснащен гидравлической двухконтурной тормозной системой.