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«Калашников» разработал гибридный багги с электродвигателем
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«Калашников» разработал гибридный багги с электродвигателем 

Парламентская газета 20 августа 2018
Фото: Парламентская газета
Концерн «Калашников» разработал специально для Министерства обороны России гибридный багги с электродвигателем.
Автомобиль OV-2 с гидравлическим амортизатором способен разгоняться до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя.
Мощность двигателя заднего привода составляет 42 кВт, привода — 55 кВт. Багги оснащен гидравлической двухконтурной тормозной системой.
Ранее в понедельник также стало известно о разработке «Калашниковым» нового автомата АК-308, использующего боеприпасы образца НАТО.
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