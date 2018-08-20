Новинки Haval для России: кроссоверы и собственный «робот»

Как сообщает российский офис Haval, новый F7 встанет на конвейер российского завода Haval в Тульской области уже в 2019 году. Это второй серийный кроссовер молодежной F серии, ориентированной на покупателей в возрасте от 20 до 35 лет. Новинка основана на концепте HB-02, который был представлен в 2016 году. У кроссовера матричные светодиодные фары, 19-дюймовые колесные диски, голосовое управление медиакомплексом с интеграцией смартфонов и подключение к сети Интернет.

В России построили новый автомобильный завода…

На выбор покупателям будут предложены бензиновые турбомоторы GDI объемом 1,5 (150 л.с. при 5500 об/мин) или 2 л (190 л.с. при 5500 об/мин). Двигатели — собственная разработка и производство Great Wall Motor (ей принадлежит бренд Haval), сочетаться они будут с полным приводом и системой управления с режимами «Стандарт», «Эконом», «Спорт» и «Снег». Механические КПП отсутствуют — для F7 зарезервирован только новый 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями. И про него стоит рассказать отдельно, ведь он приедет в Россию и на других моделях компании.

Haval F5 В Haval в последнее время взят активный курс на «импортозамещение». Дело в том, что компания для ряда моделей до сих закупает коробки не только у ZF (например, гидромеханические АКПП для Н9 и Н8), но и у Getrag, включая МКПП и 6— или 7-ступенчатые «роботы» с двумя сцеплениями.

Но китайцы активно развивают трансмиссионное направление, готовясь полностью отказаться от «чужих» агрегатов и перейти на свои. План на 2018 год такой: по 10% своих и покупных механических коробок, 27% АКПП сторонних производителей и 53% — свои. Но уже в 2019-2020 годах долю автоматических трансмиссий производства Great Wall Motor Haval намерен довести до 89% (плюс 10% своих МКПП, остальное — покупное). А 2021-2022 годах на автомобилях Haval должны остаться только китайские коробки: 90% займут «двухпедальные» версии, а на «механику» останутся только 10%.

Wey VV7 Причем китацы берут курс именно на роботизированные коробки, уходя от традиционных гидромеханических автоматов и не применяя вариаторы. Тотальную «роботизацию» в Haval объясняют тем, что такая коробка компактнее, на 10 кг легче и проще компонуется, быстрее переключается, имеет потенциал под установку в гибриды и расширение передаточного ряда, требует меньше расходов на подготовку производства и позволяет использовать наработки по механическим коробкам.

Одна из главных новинок компании в этой области — 7-ступенчатый «робот» GWM 7DCT450, первый подобный агрегат, полностью разработанный и выпускаемый в Китае местной компанией. Создавали его китайцы под руководством немца Герхарда Хеннинг, который 14 лет возглавлял отдел разработок автоматических коробок Volkswagen и 11 лет был главным трансмиссионщиком по грузовикам и легковушкам Daimler . Это при нем в Volkswagen сделали первый в мире 6-ступенчатый автомат для переднего и заднего привода, а в " Мерседесе " он отвечал за «роботов» 7DCT и 9DCT, а также автоматы с 7 и 9 ступенями.

Haval H6 Новая китайская коробка, созданная совместно с европейскими мозгами и подходами, рассчитана на крутящий момент до 450 Нм, у нее два «мокрых» пакета сцеплений (они на 50% легче «сухих»), электрогидравлическое управление и двухмассовый маховиком с демпфером. Вес заправленного агрегата — 83 кг, есть своя система охлаждения с электронасосом и теплообменником, «завязанным» на охлаждение мотора, так что коробка должна хорошо сопротивляться перегреву. Механический насос гоняет по «роботу» масло пониженной вязкости (заявлено, что вязкость на 30% ниже, чем у других производителей), температурный диапазон работы — от -40 до +140 градусов. И заявленный ресурс коробки выглядит многообещающе — 300 000 км.

Кроме кроссоверов Haval F5 и F7, этого «робота» получат Н4, полностью новый Н6, кроссоверы бренда Wey (VV5 и VV7), а потом и другие модели. И к 2020 году новый Н6 также встанет на тульский конвейер компании. В 2021 году компанию ему составит кроссовер F5, а затем у нас начнут выпускать и вседорожники премиальной марку Wey. Хотя продажи кроссоверов Wey могут начаться уже в 2019 году, но это будет импорт.