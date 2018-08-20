Предстоящий Audi RS Q3 снова засветился перед камерами

Компактный внедорожник Audi RS Q3 , ориентированный на производительность, снова был замечен во время испытаний в Нюрбургринге. Отмечается, прототип находится все ближе к запуску и имеет кузов, который, скорее всего, будет использоваться для производственной версии.

Учитывая, что базовый Q3 уже официально дебютировал, немецкая компания должна дополнить линейку новыми вариантам. Один из них — предстоящий RS Q3, готовый следовать по стопам предшественника, а также получить более агрессивный дизайн решетки радиатора и воздухозаборников, которые не были замечены на тестовом муле. Как и прежде, RS Q3 должен иметь карбоно-керамическую тормозную систему, специальную подвеску, большие овальные выхлопные трубы, продолжающие являться отличительной чертой RS. Согласно предыдущим отчетам, автомобиль должен использовать пятицилиндровый двигатель, способный, вероятно, превысить отметку в 400 лошадиных сил. Эта силовая установка может быть улучшенным вариантом, использующимся в Audi RS Q3, который обеспечивает 367 л.с. и 465 Нм крутящего момента, что на 27 л.с. и 15 Нм больше, нежели у предшественника. С помощью предстоящей доработки автомобиль сможет конкурировать с Mercedes-AMG GLA 45, который выдает 381 л.с. и 475 Нм крутящего момента.