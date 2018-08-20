Новинки Московского автосалона, которые перевернут рынок

Столичное международное мотор-шоу распахнет свои двери 29 августа и приготовило немало сюрпризов. Кросс-седан Renault Logan Stepway, новый паркетник Haval, свеженький Kia Ceed… Что еще?

Автомобили типа SUV выступят в «Крокус-Экспо» мощным фронтом. Будут и обычные легковушки А начнем с моделей, рассекреченных и анонсированных совсем недавно.

Haval

Китайский бренд обнародовал изображения и технические характеристики паркетника F7. Автомобиль, чье название смахивает на индекс боевого летательного аппарата, по сути являет собой товарное воплощение концепт HB-02 2016 года.

Эффектный «китаец» прочно обоснуется на российской земле — его планируют производить на мощностях тульского завода, который запустят в начале 2019 года. F7 будет доступен с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 л.с. и наддувным двигателем объемом 2,0 л о 190 «лошадях», семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом, что вообще редкость для китайский кроссоверов.

В оснащение войдет матричная светодиодная оптика и 19-дюймовые колесные диски. Цены и комплектации огласят ближе к старту продаж.

"Больше дорожный просвет", — таков лейтмотив экспозиции Renault. Довольно необычная новинка — приподнятый седан Logan Stepway. В мировой практике подобная разновидность редка, уникальна и представлена единичными экземплярами вроде Volvo S60 Cross Country и Lada Vesta Cross Sedan. Дорожный просвет вседорожного Logan равен 195 мм, а нижний периметр кузова украшен обвесом из неокрашенного пластика. В общем, все как у собрата-хэтчбека Sandero Stepway. А еще оба «степвея» получили исполнение City — со 113-сильным двигателем объемом 1,6 л и вариатором. Снаружи — черные накладки на бамперах, корпусах зеркал заднего вида и черные рейлинги. Кроме того, «городские» версии красуются алым окрасом и двухцветными 16-дюймовыми колесными дисками.

На мотор-шоу покажут грузопассажирский Dokker Stepway, но ключевой новинкой станет кроссовер. Пока что мы видели его в формате закамуфлированного прототипа и на не слишком содержательном фирменном изображении. А ведь интрига тут, как говорится, в полный рост — по некоторым данным, компания приготовила купеобразную модель!

В столице покажут новый среднеразмерный кроссовер Santa Fe, который из поколения в поколения так и не может определиться, стать ли ему строже или наоборот выбрать агрессию. В нынешней четвертой генерации явно победил симбиоз концепций. Паркетник оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и 200-сильным дизелем 2,2 л. Коробки передач — шести— и восьмиступенчатый «автомат» соответственно.

Отпразднует премьеру и обновленный Tucson, отличающийся от дореформенного автомобиля иначе оформленной радиаторной решеткой, другим передним бампером и полностью светодиодной оптикой. В гамме двигателей числится бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 л и два агрегата объемом 2,0 л — бензиновый и дизельный.

А еще Hyundai покажет довольно интересный Ioniq — экомобиль оснащается тремя типами силовых установок, но в Москву приедет полностью электрический вариант.

На стенде корейской марки сорвут покрывало с хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW третьего поколения, ставших еще взрослее и спортивнее, чем их симпатяги-предшественники. В гамме двигателей появился новый мотор — 1,4-литровый наддувный бензиновый мощностью 140 л.с., агрегатированный с семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями. Отметим, что модель гольф-класса «выстрелила» сразу в двух дисциплинах — она первая в своем классе получила полностью светодиодную оптику и стала первой Kia на российском рынке с ассистентом движения в полосе, соответствующим второму беспилотному уровню.

Второй дебютант — седан Cerato третьего поколения. Четырехдверка выглядит породисто, но вооружена прежними моторами — 128-сильным объемом 1,6 л и 2,0-литровм мощностью 150 л.с.

Другим премьерам Kia придется пребывать в тени Ceed и Cerato, поскольку в их случае речь идет не о смене поколении, а обновлении. Кроссовер Sportage выступит с 2,4-литровым бензиновым двигателем, развивающим 184 л.с., и впервые с восьмиступенчатым «автоматом», хотя и только в связке с дизелем объемом 2,0 л. Наконец, на выставке покажут помолодевший седан Optima, запуск которого состоялся 1 августа.

Что на стенде Lada забыл внедорожник 4x4, который по старике кличут «Нивой»? А он, между прочим, обновился! Во-первых, 1,7-литровый двигатель наконец-то адаптировали под бензин Аи-92 и, во-вторых, пятидверная модификация сможет буксировать прицепы массой не более 300 кг без тормозной системы и 600 кг с тормозами.

ММАС-2018 станет площадкой для показа обновленного семейства Granta с X-образным передком. Имя Kalina упразднено и теперь пятидверный хэтчбек войдет в палитру Granta, где также есть седан, лифтбек и универсал.

Любителям «горячего» предложат модификацию Vesta Sport. «Заряженный» седан оснащен 1,8-литровым двигателем, форсированным со 122 до 145 л.с., который позволит набирать 100 км/ч за 9,6 с и выжимать 198 км/ч.

Если динамика не кажется вам сильной стороной новинки, то обратите внимание на экстерьер с аэродинамическими накладками на порогах и 17-дюймовыми колесными дисками, а также на дорожный просвет, уменьшенный на 16 мм до 162 мм — шасси явно настраивали под вкусы активных водителей.

Aurus

Senat, он же седан сопровождения лимузина из проекта «Кортеж», а также внедорожник Komendant и минивэн Arsenal — вот настоящие звезды ММАС-2018. Пока что эти «небесные светила», недоступные простым смертным, числятся в составе правительственного «батальона», однако уже в 2019 году их предложат всем желающим по цене в районе 10 млн рублей.

Надо думать, это не предел — дополнительные опции и варианты отделки способны, очевидно, поднять прайс до уровня стратосферы. Напомним, что Senat, созданный на единой модульной платформе, оснащен гибридной силовой установкой, в которую входит 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 л.с., электромотор и девятиступенчатый автомат.

На автосалоне представят автомобиль с символичным именем. И какой — компактный драйверский родстер! Тем, кто забыл о проекте, напомним, что его авторами выступает Bauman Racing Team, состоящая из студентов и аспирантов МГТУ им. Баумана . Нынешняя итерация вторая по счету, причем она по-прежнему довольствуется статусом прототипа.

Первый же вариант был представлен в 2014 году. С тех пор спорткар слегка обновился внешне, но габариты остались фактически прежними — длина 3,8 м, колесная база 2,4 м, ширина 1,67 м, высота 1,2 м. Легкий родстер, весящий всего 900 кг, довольствуется вазовским двигателем объемом 1,6 л мощностью около 100 «лошадей». Если проект доведут до серийного производства, то предложат по цене 500-600 тысяч рублей.