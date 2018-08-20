Бесшумный мотоцикл для российских военных презентовал «Калашников»

Среди характеристик новинки — способность развивать скорость до 90 км/ч с запасом хода до 150 км Концерн «Калашников» презентовал электромотоцикл SM-1 для Министерства Обороны России . Презентация состоялась на международном форуме «Армия-2018».

Среди характеристик новинки — способность развивать скорость до 90 км/ч с запасом хода до 150 км. Об этом сообщается на официальном сайте концерна.

Мотоцикл оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением и аккумуляторной батареей li-ion, lifepo4.

Задняя подвеска — маятниковая с центральным пружинно-гидравлическим амортизатором. Передняя — телескопическая вилка перевернутого типа.

Такие мотоциклы в полицейском варианте были представлены на военно-техническом форуме «Армия-2017», который проводится под эгидой военного ведомства в подмосковной Кубинке.

На полях форума были представлены электромотоциклы для полиции и ДПС , бесшумный электромотоцикл, созданный для спецназа, а также концепт тяжелого мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания.

В 2017 году сообщалось, что концерн «Калашников» подготовил спасательную модификацию электромотоциклов для добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт».