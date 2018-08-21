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В Heico Sportiv «разозлили» универсал Volvo V60
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В Heico Sportiv «разозлили» универсал Volvo V60 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Тюнинг Vоlvо V60, который разработало ателье Германии Hеicо Spоrtiv произвел фурор.
Автомобиль был изменён как внешне, так и внутренне. Теперь автомобиль имеет мощность до 220 «лошадиных сил», хотя ранее она достигала 190 «лошадей», крутящий элемент повысился до 480 НМ. Бензиновая установка теперь показывает результаты в 340 «лошадок» и 470 Нм.
Автомобиль теперь имеет 4-х ствольную выхлопную систему, диски облегчённые на 21 дюйм. Единственное, что не трогали специалисты — это салон, ручки сменились на алюминиевые, теперь с их помощью можно регулировать дефлекторы вентиляции.
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