Mercedes-AMG CLA 45 появился на очередных шпионских снимках

Тестовый вариант Mercedes-AMG CLA 45 замечен недалеко от Нюрбургринга.

Как обычно, прототип одет в камуфляж, однако отдельные детали специалистам все же удалось раздобыть. В частности, CLA 45 очень сильно напоминает представителей A-Class, но при этом отличается дизайном крыши.

Она придает автомобилю больше аэродинамики. В то же время пассажиры на заднем сидении могут испытывать определенный дискомфорт.

Скорее всего, в окончательном варианте решетка радиатора претерпит изменения и к ней добавятся горизонтальные полосы. Передние фары по своему дизайну стремятся визуально к центру автомобиля.

Внутри машины наверняка будут два дисплея. Один отвечает за управление, а другой за работу информационно-развелкательной системы.

Под капотом автомобиль получит двигатель на 2 литра и с мощностью 400 лошадиных сил. Не исключено и появление более заряженной версии с приставкой S.