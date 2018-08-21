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Mercedes-AMG CLA 45 появился на очередных шпионских снимках
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Mercedes-AMG CLA 45 появился на очередных шпионских снимках 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Тестовый вариант Mercedes-AMG CLA 45 замечен недалеко от Нюрбургринга.
Как обычно, прототип одет в камуфляж, однако отдельные детали специалистам все же удалось раздобыть. В частности, CLA 45 очень сильно напоминает представителей A-Class, но при этом отличается дизайном крыши.
Она придает автомобилю больше аэродинамики. В то же время пассажиры на заднем сидении могут испытывать определенный дискомфорт.
Скорее всего, в окончательном варианте решетка радиатора претерпит изменения и к ней добавятся горизонтальные полосы. Передние фары по своему дизайну стремятся визуально к центру автомобиля.
Внутри машины наверняка будут два дисплея. Один отвечает за управление, а другой за работу информационно-развелкательной системы.
Под капотом автомобиль получит двигатель на 2 литра и с мощностью 400 лошадиных сил. Не исключено и появление более заряженной версии с приставкой S.
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