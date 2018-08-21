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BMW M140i очередной раз пойман в камуфляже на Нюрбургринге
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BMW M140i очередной раз пойман в камуфляже на Нюрбургринге 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Последние снимки фотошпионов показывают, что BMW M140i все еще находится в разработке.
С тех пор, как прошла информация о новом BMW 2019 года, ничего нового не появилось.
Также ничего не показывают и шпионские фотографии автомобиля, поскольку каждый прототип покрыт камуфляжем. Последние фотографии показывают M140i в том же камуфляжном тестировании на Нюрбургринге.
Мы уже кое-что знаем о следующем поколении 1-й серии. Например, о том, что его переключили на передний привод.
Также 1 серия чуть увеличится в размерах, обеспечивая больше места для пассажиров на заднем сиденье и багажа. Мы также знаем, что M140i, возможно, потеряет два цилиндра.
2.0-литровый двигатель с турбонаддувом должен обеспечивать 320-340 лошадиных сил, что выдает примерно такую же мощность как 6-цилиндровый двигатель нынешнего поколения — 335 л.с.
Новым однако являются последние слухи о том, что трехдверная версия хэтча серии 1 отменена.
Есть информация, что машина дебютирует на Парижском автосалоне в конце этого года в октябре.
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