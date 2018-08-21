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Раллийный Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally проехал этап WRC
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Раллийный Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally проехал этап WRC 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Спорткар прошёл «нулевым» экипажем ADAC Rallye Deutschland.
Это довольно неожиданный шаг от Porsche, но, будучи поклонниками ралли, нам очень нравится произошедшее. В минувшие выходные состоялся визит WRC в Германию — на ADAC Rallye Deutschland. Это событие и стало прекрасной возможностью для Porsche продемонстрировать концептуальный Cayman GT4 Clubsport Rally.
Имейте в виду, что автопроизводитель не просто припарковал «Кайман» в тематический зрительской зоне. Машина прошла всю гонку! За рулём находился Ромен Дюма — рекордсмен Pikes Peak.
У нас до сих пор нет никаких подробностей о том, как данный ралли-кар прошёл сложное испытание настоящей гонкой. Нет сведения и об отличительных моментах машины от стандартного GT4, но фотографии дают нам хотя бы на кокпит взглянуть. Разумеется, вся внутренняя отделка ушла в прошлое. Зато видим каркас безопасности и гидравлический ручной тормоз.
We finished the #RallyDeutschland for the first appearance of the Cayman RGT concept. It was a great experience with Porsche & #RDLimited team. We enjoyed & gathered data. Yesterday was a productive day despite hard conditions in second loop. Today all OK. Mission accomplished pic.twitter.com/LRVrqNrPz3
— Romain Dumas (@RomainDumas) 19 августа 2018 г.
Теперь большой вопрос: будет ли Porsche создавать такой вот раллийный «Кайман»? Очевидно, что спрос на машину должен быть хорошим. Пока же ответа нет. Промоакция состоялась — дальше будут смотреть, думать.
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