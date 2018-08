Раллийный Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally проехал этап WRC

Спорткар прошёл «нулевым» экипажем ADAC Rallye Deutschland.

Это довольно неожиданный шаг от Porsche , но, будучи поклонниками ралли, нам очень нравится произошедшее. В минувшие выходные состоялся визит WRC в Германию — на ADAC Rallye Deutschland. Это событие и стало прекрасной возможностью для Porsche продемонстрировать концептуальный Cayman GT4 Clubsport Rally.

Имейте в виду, что автопроизводитель не просто припарковал «Кайман» в тематический зрительской зоне. Машина прошла всю гонку! За рулём находился Ромен Дюма — рекордсмен Pikes Peak.

У нас до сих пор нет никаких подробностей о том, как данный ралли-кар прошёл сложное испытание настоящей гонкой. Нет сведения и об отличительных моментах машины от стандартного GT4, но фотографии дают нам хотя бы на кокпит взглянуть. Разумеется, вся внутренняя отделка ушла в прошлое. Зато видим каркас безопасности и гидравлический ручной тормоз.

We finished the #RallyDeutschland for the first appearance of the Cayman RGT concept. It was a great experience with Porsche & #RDLimited team. We enjoyed & gathered data. Yesterday was a productive day despite hard conditions in second loop. Today all OK. Mission accomplished pic.twitter.com/LRVrqNrPz3

— Romain Dumas (@RomainDumas) 19 августа 2018 г.

Теперь большой вопрос: будет ли Porsche создавать такой вот раллийный «Кайман»? Очевидно, что спрос на машину должен быть хорошим. Пока же ответа нет. Промоакция состоялась — дальше будут смотреть, думать.