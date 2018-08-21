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Состоялся автобаттл между BMW M3 CS и Audi RS4 Avant
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Состоялся автобаттл между BMW M3 CS и Audi RS4 Avant 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
Модели автомобилей немецких производителей BMW M3 CS и Audi RS4 Avant сложно назвать прямыми соперниками, ведь как минимум у них разный тип кузова.
Но журналистам портала Carwow стало интересно, как поведут себя скоростной универсал и мощный седан на дороге.
При относительно одинаковой мощности — 460 «лошадей» у BMW и 450 л.с. у Audi, трансмиссия и приводы у моделей отличаются.
Универсал BMW оснащен 7-скоростной роботизированной КПП и заднеприводной системой, а Audi 8-ступенчатым «автоматом» и полноприводной системой.
Отличается у «баварца» и «штутгардца» конфигурация моторов: ВMW получил трехрядную «шестерку», а Audi V-образный агрегат, позаимствованный у Porsche Panamera.
Видеоролик демонстрирует, как при более впечатляющих характеристиках BMW не может зацепиться за дорожное полотно, что легко удается Audi.
Разгон до «сотни» км в час у M3 CS и RS4 Avant отличается на 0,2 секунды: 3,9 с в первом случае и 4,1 с — во втором.
«Квотер» немцы проходят за 12,1-12,2 секунды и таким образом BMW M3 CS проигрывает Audi RS4 Avant мгновение.
Ситуация изменяется при этапе «роллом», когда BMW со 2-й секунды удается зацепиться за трассу и тут же уехать от универсала, который из-за полного привода утратил производительность.
На результат второго заезда повлияла масса Audi RS4 Avant — 1 790 кг, тогда как вес BMW M3 CS достигает 1585 кг.
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