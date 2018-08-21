В 2021 году выйдет автомобиль Alfa Romeo GTV

Появились сведения о том, что компания Alfa Romeo разрабатывает новый суперкар GTV с гибридной силовой установкой. Как оказалось, новинка выйдет на рынок не раньше, чем через два года.

Специалисты отметили, что суперкар получит современную силовую установку с мотором на 2.9 литра. Отдача конструкции должна дойти до 503 лошадиных сил. При этом, крутящий момент составит 600 Нм. С такой силовой установкой суперкар до первой сотни сможет разгоняться всего за 3.9 секунды. Максимальная скорость составит 30-7 километров в час.

Если же этот мотор будет объединён с электроустановкой, то система получит отдачу в шесть сотен лошадиных сил. Запас хода должен составить около 50 километров.

Ходят слухи, что спустя несколько лет компания может выпустить ещё одну версию автомобиля, который будет заключён в кузов Spyder. Базовые модификации суперкаров будут заднеприводными.