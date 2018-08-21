Ещё
В 2021 году выйдет автомобиль Alfa Romeo GTV
Далее:
Читайте также:
Ещё

В 2021 году выйдет автомобиль Alfa Romeo GTV 

Daily-Motor 21 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Появились сведения о том, что компания Alfa Romeo разрабатывает новый суперкар GTV с гибридной силовой установкой. Как оказалось, новинка выйдет на рынок не раньше, чем через два года.
Специалисты отметили, что суперкар получит современную силовую установку с мотором на 2.9 литра. Отдача конструкции должна дойти до 503 лошадиных сил. При этом, крутящий момент составит 600 Нм. С такой силовой установкой суперкар до первой сотни сможет разгоняться всего за 3.9 секунды. Максимальная скорость составит 30-7 километров в час.
Если же этот мотор будет объединён с электроустановкой, то система получит отдачу в шесть сотен лошадиных сил. Запас хода должен составить около 50 километров.
Ходят слухи, что спустя несколько лет компания может выпустить ещё одну версию автомобиля, который будет заключён в кузов Spyder. Базовые модификации суперкаров будут заднеприводными.
Daily-Motor: последние новости
Mitsubishi анонсировала старт продаж в РФ минивэна XPander «АвтоВАЗ» опубликовал тизер новой Lada XRay Cross Новые подробности про SSC Tuatara
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение