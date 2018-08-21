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Isuzu Concept X: не ходите, дети, в Африку гулять
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Isuzu Concept X: не ходите, дети, в Африку гулять 

TopGearRussia.ru 21 августа 2018
Фото: TopGearRussia.ru
В случае, если вы в свое время упустили возможность купить один из самых безбашенных Isuzu — Vehicross, у японской компании появился новый концепт, который, вполне возможно, вас сможет заинтересовать. Он называется просто — Concept X и создан в двух версиях — на базе пикапа и на базе внедорожника. Первый — делит платформу с пикапом D-Max и был значительно доработан, чтобы обеспечить клиренс с 370 мм, углы также впечатляют — 38,5 градусов и 49,7 градусов соответственно. Передняя подвеска независимая, задняя — многорычажная, шины 38 дюймов Toyo Open Country. Большинство компонентов кузова, в том числе и крылья, капот, передняя и задняя лебедки — созданы специально для этого концепта. Силовая установка — 3,0-литровый четырехцилиндровый турбодизель, агрегатированный с шестиступенчатым автоматом Aisin. Concept X MU-X создан на базе семиместного люксового рамного внедорожника MU-X, который продается в Австралии и конкурирует с Ford Endeavour, Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. В принципе, тот же 3,0-литровый дизель, подвеска и прочие компоненты, что и у концепта на базе D-Max, но с другим кузовом и салоном. Единственное — угол въезда у него меньше — 37,3 градуса. Isuzu пока не озвучивает планы на эти концепты — останутся ли они таковыми или пойдут в производство в ограниченной серии, но есть предположение, что компания просто демонстрирует возможности своих инженеров.
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