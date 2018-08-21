Zotye огласила начало продаж трехрядного кроссовера Traum Seek 5

В Китае стартовали продажи новой модели SUV-сегмента Traum Seek 5, которая предназначена для молодежной аудитории.

Премиальный кроссовер уже можно купить у дилеров местного авторынка. Причем доступны 8 комплектаций трехрядного Traum Seek 5.

Габаритные размеры нового кросса достигают 4 771*1859*1735, а колесная база 2 800 мм. Под капотом новинка расположился 1,5-литровый турбоагрегат на 150 «лошадей» созданный компанией Mitsubishi

В напарники двигателю определили 6-скоростную МКПП или 6-ступенчатуют «автоматику».

Примечательно, что экстерьер Traum Seek 5 от Zotye поразительно напоминает бестселлер Roewe RX5, тогда как в салоне кроссовер исключительно оригинален.

В пакет «начинки» Traum Seek 5 вошли климатический контроль, система экстренного тормоза, круговые камеры обзора, запуск мотора с кнопки и многое другое.

Стартовая цена 3-рядного кроссовера Traum Seek 5 начинается от 757 тысяч в рублевом эквиваленте.