Porsche раскрыла характеристики машины из проекта Project Gold

Не так давно компания Porsche сообщила о том, что будет выпущена модель 911 в единственном экземпляре. Это событие будет приурочено к семидесятилетию компании производителя. А буквально сегодня стали известны некоторые технические характеристики этого авто.

Отметим, что многие ценители классики переживали, что под капотом такого автомобиля могут установить современный мотор, который никак не будет сочетаться с кузовом. Однако, опасения оказались ложными, так как двигатель для модели 911 был выбран аутентичный. Речь идёт о шестёрке М64/60, мощность которой доходит до 450 лошадиных сил.

Первый тизер показывал автомобиль с покрытыми грунтом кузовными деталями. В новом же тизере удалось рассмотреть некоторые элегантные акценты, который решил сделать производитель. В частности, такие детали, как коробка передач, задняя подвеска, выхлоп, электрика и даже сам силовой агрегат будут окрашены в яркий абрикосовый оттенок. В конце ролика разработчики показали, как будет происходить окраска кузова в золотистый цвет. Увидеть готовое авто можно будет уже в эту пятницу.