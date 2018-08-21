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Как избежать досмотра ГИБДД
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Как избежать досмотра ГИБДД 

Рамблер 21 августа 2018
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» рассказал, как автомобилистам законно избежать досмотра своей машины служащими ГИБДД.
Правила досмотра прописаны в 664-м приказе Министерства внутренних дел России и гласят, что заглянуть внутрь чужого автомобиля дорожный полицейский может, лишь имея на то серьезные основания.
Например, у сотрудников ГАИ должны иметься сведения о том, что в багажнике водитель хранит оружие, наркотики, ядовитые, взрывчатые или радиоактивные вещества. Далее гаишникам предстоит найти двух понятых либо видеокамеру, которые засвидетельствуют досмотр, и составить протокол с указанием повода.
Если все эти условия выполнены, то водитель обязан открыть двери, капот и багажник, а полицейские — только смотреть, ни к чему не прикасаясь. Если же правила досмотра были нарушены, то потерпевшим следует заявить об этом по номеру 102, а затем пожаловаться в прокуратуру и суд, успев сделать это за 10 дней.
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