Как избежать досмотра ГИБДД

«АвтоВзгляд» рассказал, как автомобилистам законно избежать досмотра своей машины служащими ГИБДД

Правила досмотра прописаны в 664-м приказе Министерства внутренних дел России и гласят, что заглянуть внутрь чужого автомобиля дорожный полицейский может, лишь имея на то серьезные основания.

Например, у сотрудников ГАИ должны иметься сведения о том, что в багажнике водитель хранит оружие, наркотики, ядовитые, взрывчатые или радиоактивные вещества. Далее гаишникам предстоит найти двух понятых либо видеокамеру, которые засвидетельствуют досмотр, и составить протокол с указанием повода.