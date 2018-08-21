BMW M2 Competition установило рекорд по нарезке бамбука

Спорткупе BMW M2 Competition установило новый рекорд. С помощью закрепленного на заднем бампере лезвия двухдверка смогла срезать за минуту 117 свернутых в трубку бамбуковых коврика, установленных в форме полукруга. Предыдущий рекорд составлял 87 ковриков. Таким образом производитель вновь попытался продемонстрировать маневренность и управляемость автомобиля.

Для установления рекорда использовался полностью серийный автомобиль, оснащенный трехлитровой твин-турбо «шестеркой» S55 от M3/M4. Агрегат выдает 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента и может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» двухдверка способна разгоняться за 4,2 секунды (4,4 секунды с механической коробкой).

Видео: BMW M Ранее BMW M2 Competition установило новый рекорд Гиннесса по количеству лопнутых лазером воздушных шариков. За одну минуту машина уничтожила 79 шаров, улучшив предыдущее достижение Ашрита Фурмана, который в 2016 году лопнул 63 шара.

Для рекордного заезда спорткупе M2 Competition оснастили мощной лазерной указкой Spyder III Krypton. По словам производителя, с ее помощью за одну минуту можно уничтожить до 100 шариков, если установить их один за другим.