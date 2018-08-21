Ультра-редкий Porsche Schuppan 962CR заехал в гости к Джею Лено

В крайнем выпуске шоу на YouTube Джей Лено организовал встречу с Мэтью Айвенго — владельцем одно из шести лишь рождённых суперкаров Porsche Schuppan 962CR. Автомобиль был фактически построен австралийским гонщиком Верном Шуппаном, который выиграл в 1983 году «24 часа Ле-Мана» и взял титул чемпиона мира в гонках спорткаров.

Как следует из названия чудо-машины, в основу положен Porsche 962 мира Le Mans. Важно, что фактически спроектирован аппарат с официального благословения Porsche. «Тело» — это всё углеродное волокно. Автомобиль весит 1050 килограммов.

Мощность обеспечивается 3,2-литровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбокомпрессорами. Отдача — около 600 лошадиных сил. Табун подаётся на задние колёса с помощью пятиступенчатой механической коробки передач, максимум по скорости — 370 километров в час. Спурт с 0 до 60 миль в час (96 км/ч) занимает приблизительно 3,5 секунды.

Porsche Schuppan 962CR был фактически построен в Великобритании, а не в Австралии, получив ценник в 1,5 миллиона долларов с лишним. Это в 1994 году! Согласно сведениям разных источникам, это единственный Schuppan 962CR в Соединённых Штатах и один из четырёх оставшихся в живых сегодня вообще на планете.