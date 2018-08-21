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KIA Forte GT с турбомотором засекли на тестах
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KIA Forte GT с турбомотором засекли на тестах 

LiveCars.Ru + ещё 4 21 августа 2018
Фото: Carscoops
В начале этого года компания KIA обьявила, что работает над продуктом, который будет «еще более захватывающим», чем нынешний вариант. Похоже, шпионам удалось впервые заснять эту модель.
Одетый в максимальный камуфляж, Kia Forte GT 2020 года обещает быть еще более спортивным, чем базовая модель. Скорее всего, у автомобиля будет новая передняя часть с переработанной решеткой радиатора и большими воздухозаборниками. Кроме того, модель получит модифицированный задний бампер и двойные патрубки выхлопной системы.
Хотя изменения стиля не кажутся слишком резкими, модель должна получить более мощный мотор. По неофициальной информации наиболее вероятной является силовая установка от Hyundai Elantra Sport — 1,6-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 201 лошадиных сил и выдающий 264 Нм крутящего момента.
При этом инженеры должны доработать двигатель так, чтобы увеличить мощность на 54 лошадки, а крутящий момент до 350 Нм. Это значительное улучшение по сравнению с базовой моделью, в которой 2-литровый 4-цилиндровый атмосферник выдает 147 л.с. при 178 Нм крутящего момента.
Ожидается, что Forte GT станет вершиной линейки Forte. Он получит двухзонный климат-контроль, новую 8-дюймовую мультимедийную систему с тачскрином и целый набор систем помощи водителю. Также не исключена установка спортивных сидений.
Дебют новинки предварительно ожидается к концу 2019 года.
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