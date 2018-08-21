Ford привез в Европу Ranger для экстремального бездорожья

Ford привез в Европу пикап Ranger для экстремального бездорожья

Компания Ford представила европейскую модификацию экстремального пикапа Ranger Raptor. Модель, получившая дизельный двигатель и десятиступенчатую автоматическую коробку передач, дебютировала на выставке компьютерных игр Gamescom в Кельне. До этого модель была представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, в том числе в Австралии.

Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» EcoBlue, которая выдает 213 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Десятиступенчатая трансмиссия аналогична такой же коробке у старшей модели F-150 Raptor. Она подстраивается под стиль вождения и имеет режим ручной смены передач. Дорожный просвет автомобиля составляет 283 миллиметра, а глубина преодолеваемого брода — 850 миллиметров.

Экстремальный пикап оснащается специальными внедорожными амортизаторами Fox и пружинно-гидравлической задней подвеской с интегрированными тягами Уатта, позволяющей заднему мосту двигаться по вертикали с очень небольшим боковым смещением.

Кроме того, машина имеет усиленную защиту картера и раздаточной коробки. Днище «Раптора» закрывает пластина из высокопрочной стали толщиной 2,3 миллиметра.

В оснащение модели также входят более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и особый режим работы управляющей электроники — Baja. Он предназначен для скоростной езды по пустыне.