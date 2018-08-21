Ещё
Ford привез в Европу Ranger для экстремального бездорожья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford привез в Европу пикап Ranger для экстремального бездорожья 

Motor.ru + ещё 17 21 августа 2018
Фото: Motor.ru
Компания Ford представила европейскую модификацию экстремального пикапа Ranger Raptor. Модель, получившая дизельный двигатель и десятиступенчатую автоматическую коробку передач, дебютировала на выставке компьютерных игр Gamescom в Кельне. До этого модель была представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, в том числе в Австралии.
Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» EcoBlue, которая выдает 213 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Десятиступенчатая трансмиссия аналогична такой же коробке у старшей модели F-150 Raptor. Она подстраивается под стиль вождения и имеет режим ручной смены передач. Дорожный просвет автомобиля составляет 283 миллиметра, а глубина преодолеваемого брода — 850 миллиметров.
Экстремальный пикап оснащается специальными внедорожными амортизаторами Fox и пружинно-гидравлической задней подвеской с интегрированными тягами Уатта, позволяющей заднему мосту двигаться по вертикали с очень небольшим боковым смещением.
Кроме того, машина имеет усиленную защиту картера и раздаточной коробки. Днище «Раптора» закрывает пластина из высокопрочной стали толщиной 2,3 миллиметра.
В оснащение модели также входят более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и особый режим работы управляющей электроники — Baja. Он предназначен для скоростной езды по пустыне.
Motor.ru: последние новости
Alfa Romeo готовит конкурента BMW X1 Toyota отказалась от имени Auris. Теперь это будут «Короллы» Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение