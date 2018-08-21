Ещё
Из работяги в модели: тюнинг Ford F-250
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из работяги в модели: тюнинг Ford F-250 

Карельские вести 21 августа 2018
Фото: Карельские вести
Американцы в очередной раз доказывают, что пикап может быть не только «рабочей лошадкой», но и эффектным автомобилем, выделяющимся даже на фоне спорткаров.
Владелец этого экземпляра Ford F-250, вероятно, захотел чего-то более экстремального по сравнению со стоковым вариантом, что и вынудило его обратиться в фирму EVS Motors. Там сразу же принялись за работу и, как видим, справились довольно неплохо.
Этот американский тюнер базируется в городе Хьюстон, Техас. Пикап F-250 оснастили в ателье новой радиаторной решеткой в сочетании с передним бампером и специальной панелью на лобовом стекле, получившей название Vicowl.
На автомобиль также установили расширители колесных арок. Кстати, все новые элементы крепятся с помощью видимых контрастных болтов. Кроме того, пикап получил дополнительное освещение и комплект 25-дюймовых колес Forgiato, обутых во внедорожную резину.
Завершающими штрихами стали приподнятая подвеска, боковые кузовные панели, новая выпускная система с хромированными патрубками и черный матовый окрас. Все это в совокупности кардинально меняет дизайн Ford F-250, придавая ему агрессивный и даже несколько зловещий вид.
О технических апгрейдах пикапа ничего не сообщается. Напомним, F-250 стандартно оснащается бензиновым V8 объемом 6,2 литра, или же опциональным турбодизелем V8 Power Stroke объемом 6,7 литра.
Напомним, пикапы Ford F-Series являются самой популярной моделью на американском рынке. Например, в прошлом году там было реализовано 896 764 таких автомобиля, а за январь-июль 2018 года объем продаж составил 522 087 экземпляров. На мировом рынке модель идет на втором месте.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Bugatti Divo – более горячая альтернатива Chiron Hennessey опубликовала характеристики и фотографии 1600-сильного двигателя Venom F5 Официально: на ММАС-2018 представят кросс-версию Lada Xray
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение