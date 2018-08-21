Из работяги в модели: тюнинг Ford F-250

Американцы в очередной раз доказывают, что пикап может быть не только «рабочей лошадкой», но и эффектным автомобилем, выделяющимся даже на фоне спорткаров.

Владелец этого экземпляра Ford F-250, вероятно, захотел чего-то более экстремального по сравнению со стоковым вариантом, что и вынудило его обратиться в фирму EVS Motors. Там сразу же принялись за работу и, как видим, справились довольно неплохо.

Этот американский тюнер базируется в городе Хьюстон, Техас. Пикап F-250 оснастили в ателье новой радиаторной решеткой в сочетании с передним бампером и специальной панелью на лобовом стекле, получившей название Vicowl.

На автомобиль также установили расширители колесных арок. Кстати, все новые элементы крепятся с помощью видимых контрастных болтов. Кроме того, пикап получил дополнительное освещение и комплект 25-дюймовых колес Forgiato, обутых во внедорожную резину.

Завершающими штрихами стали приподнятая подвеска, боковые кузовные панели, новая выпускная система с хромированными патрубками и черный матовый окрас. Все это в совокупности кардинально меняет дизайн Ford F-250, придавая ему агрессивный и даже несколько зловещий вид.

О технических апгрейдах пикапа ничего не сообщается. Напомним, F-250 стандартно оснащается бензиновым V8 объемом 6,2 литра, или же опциональным турбодизелем V8 Power Stroke объемом 6,7 литра.

Напомним, пикапы Ford F-Series являются самой популярной моделью на американском рынке. Например, в прошлом году там было реализовано 896 764 таких автомобиля, а за январь-июль 2018 года объем продаж составил 522 087 экземпляров. На мировом рынке модель идет на втором месте.

По материалам: www.kolesa.ru