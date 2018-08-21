«Четырехдверное купе» VW Lamando-2019: новое оборудование и урезанная моторная гамма

Немецкая марка рассекретила рестайлинговую версию своего купеобразного седана. Публичная премьера модели состоится в конце августа.

Седан Volkswagen Lamando дебютировал в августе 2014-го — это серийное воплощение концепта New Midsize Coupe, представленного весной того же года. Производитель позиционирует модель как «четырехдверное купе», автомобиль создан специально для китайского рынка, он базируется на платформе MQB. В Поднебесной продажи «четырехдверки» стартовали в начале 2015-го, а скоро до дилеров доберутся рестайлинговые машины. Полноценная презентация Lamando-2019 состоится на мотор-шоу в Чэнду, которое откроется для прессы 31 августа. В преддверии премьеры модели компания Volkswagen распространила ее официальные изображения, а также поделилась данными о новинке.

VW Lamando обзавелся новыми бамперами и противотуманками, на горизонтальных полосках радиаторной решетки появились «зарубки», как у других последних моделей марки. У фар и задних фонарей поменяли «начинку». Кстати, светодиодная оптика теперь имеется во всех версиях седана, а не только в топовых. Длина модели выросла на 17 мм до 4 615 мм, остальные габариты не изменились: ширина — 1 826 мм, высота — 1 425 мм, колесная база — 2 656 мм.

В салоне — новые мультимедийная система (тачскрин стал больше) и блок управления климатической установкой, появилась виртуальная «приборка», также добавлены новые цвета обивки кресел. В список оборудования VW Lamando-2019 вошли адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

Как и дореформенный седан, рестайлинговый Lamando предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI семейства EA211 мощностью 131 или 150 л.с., которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. Для предшественника еще предусмотрен мотор 1.8 TSI (180 л.с.) серии EA888, однако китайские СМИ об этом двигателе молчат — видимо, он отправлен в отставку.

Цена обновленного Lamando пока не объявлена. Дорестайлинговый седан стоит от 145 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 430 000 рублей по текущему курсу. Спрос на «четырехдверку» в Китае стабильный: в 2016-м там реализовано 143 145 таких автомобилей, в прошлом году чуть больше — 147 059 единиц. Производство модели налажено на местном заводе СП Volkswagen и SAIC.

Напомним, в 2016 году у Lamando появилась спортивная версия GTS с 220-сильным турбодвигателем 2.0 TSI семейства EA888 и шестиступенчатым «роботом» DSG. Эта модификация отличается от стандартной модели дизайном экстерьера и интерьера. Обновленный «заряженный» седан представят позже.

По материалам: www.kolesa.ru