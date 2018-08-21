К дилерам приехала новая Lada Granta

В интернет выложили снимки нового седана Lada Granta , который смогли сфотографировать во время разгрузки у официального дилерского салона отечественной компании.

То есть первая партия рестайлинговых моделей Granta уже приезжают к дилерам.

Рассматривая представленные фото можно понять, что перед нами четырехдверка в базовой комплектации, на которой установлены боковые зеркала в чёрном корпусе.

Добавим, товарные автомобили «посвежевшего» семейства, в которое входят машины в кузове седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал, начали выпускать 14 августа этого года.

Обновлённую линейку наградили фирменным X-образным дизайном передка в духе Lada Vesta и Xray.

В моторном отсеке стоят те же силовые агрегаты, так же осталась прежней и трансмиссия. Речь идет о бензиновых движках объемом 1,6 литра, производительность которых 87, 98 и 106 л.с. Сочетается с ними 5-диапазонная МКПП или 4-ступенчатый автомат.

К сожалению, цены автомобилей рестайлингового семейства Granta пока неизвестны.