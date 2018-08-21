Ещё
К дилерам приехала новая Lada Granta
Далее:
Читайте также:
Ещё

К дилерам приехала новая Lada Granta 

Car.ru 21 августа 2018
Фото: Car.ru
В интернет выложили снимки нового седана Lada Granta, который смогли сфотографировать во время разгрузки у официального дилерского салона отечественной компании.
То есть первая партия рестайлинговых моделей Granta уже приезжают к дилерам.
Рассматривая представленные фото можно понять, что перед нами четырехдверка в базовой комплектации, на которой установлены боковые зеркала в чёрном корпусе.
Добавим, товарные автомобили «посвежевшего» семейства, в которое входят машины в кузове седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал, начали выпускать 14 августа этого года.
Обновлённую линейку наградили фирменным X-образным дизайном передка в духе Lada Vesta и Xray.
В моторном отсеке стоят те же силовые агрегаты, так же осталась прежней и трансмиссия. Речь идет о бензиновых движках объемом 1,6 литра, производительность которых 87, 98 и 106 л.с. Сочетается с ними 5-диапазонная МКПП или 4-ступенчатый автомат.
К сожалению, цены автомобилей рестайлингового семейства Granta пока неизвестны.
Car.ru: последние новости
Ford Bronco 2020 был замечен шпионами В Mitsubishi анонсировали начало продаж минивэна Xpander в России Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение