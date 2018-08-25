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KIA Picanto стала самой популярной моделью А-класса на рынке РФ
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KIA Picanto стала самой популярной моделью А-класса на рынке РФ 

Car.ru 25 августа 2018
Фото: Car.ru
Проанализировав объёмы продаж за 2018 год, специалисты выявили автомобильного лидера в А-классе.
Как показывают данные, за первый месяц лета было продано около 450 новеньких автомобилей принадлежащих классу А, такая цифра говорит о приросте в 36 процентов, по сравнению с 2017.
Больше всего из сегмента приходится на модель Kiа Picаntо, можно даже смело отдать автомобилю 90 процентов от всего объёма продаж.
На территории России продажи модели увеличились практически на 77 процентов, чуть менее популярной стала модель Smаrt FоrTwо и 10 For Fоur.
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