«Калашников» построил гражданский электрокар без дверей

Концерн «Калашников» показал гражданский электромобиль, который называется UV-4. Его премьера прошла на форуме «Армия-2018».

Габаритная длина автомобиля составляет 3440 миллиметров, ширина — 1530 миллиметров, а высота — 1730 миллиметров. Масса электрокара достигает 650 килограммов.

Автомобиль имеет несущую раму, сваренную из стальных труб, а также пластиковые кузовные панели. При этом у машины нет дверей.

Электрокар оснащен 50-киловаттным двигателем и литий-железо-фосфатными батареями. Машина может разгоняться до 80 километров в час, а ее запас хода достигает 150 километров.

В концерне заявляют, что UV-4 имеет высокую плавность хода и требует минимального техобслуживания. Стоимость подобного автомобиля производитель не назвал.