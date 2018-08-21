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«Калашников» построил гражданский электрокар без дверей
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«Калашников» построил гражданский электрокар без дверей 

Motor.ru 21 августа 2018
Фото: Motor.ru
Концерн «Калашников» показал гражданский электромобиль, который называется UV-4. Его премьера прошла на форуме «Армия-2018».
Габаритная длина автомобиля составляет 3440 миллиметров, ширина — 1530 миллиметров, а высота — 1730 миллиметров. Масса электрокара достигает 650 килограммов.
Автомобиль имеет несущую раму, сваренную из стальных труб, а также пластиковые кузовные панели. При этом у машины нет дверей.
Электрокар оснащен 50-киловаттным двигателем и литий-железо-фосфатными батареями. Машина может разгоняться до 80 километров в час, а ее запас хода достигает 150 километров.
В концерне заявляют, что UV-4 имеет высокую плавность хода и требует минимального техобслуживания. Стоимость подобного автомобиля производитель не назвал.
Ранее «Калашников» показал трехколесный вариант этого электрокара под названием «Овум». Четыре автомобиля были построены для московского ГИБДД.
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